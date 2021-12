Justin Bieber partage l’album visuel du 10e anniversaire de « Under The Mistletoe »

Pour célébrer le 10e anniversaire de son record de vacances phare Under The Mistletoe, Justin Bieber partage un album visuel complet créé en collaboration avec DreamBear productions et Tim Fox / Bang Sangho. Le projet visuel a été partagé aujourd’hui via UMe et Def Jam Recordings.

La collection animée de vidéos a pour but de célébrer un monde plein d’unité et d’amour comme une ode à la vision créative de Bieber lors de la sortie de l’album en 2011.

Pour « Christmas Love », la première version de la collection, le visuel se concentre sur une ville de ski enneigée où un jeune visiteur a le cœur brisé – mais à la fin, la joie et l’amour l’emportent. La vidéo de « Someday at Christmas » adopte une approche plus surréaliste, tirant des thèmes psychédéliques pour un tourbillon coloré d’animation.

À sa sortie, Under The Mistletoe s’est vendu à 210 000 exemplaires au cours de sa première semaine, faisant ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. L’année dernière, l’album a été certifié double platine par la RIAA pour avoir vendu plus de deux millions de ventes combinées et d’unités équivalentes à l’album dans le NOUS. C’est devenu le premier album de Noël d’un artiste masculin à faire ses débuts au n ° 1 et a par conséquent fait de Bieber le premier artiste solo à avoir trois albums en tête des charts avant d’avoir 18 ans.

L’album présente des collaborations avec Mariah Carey, Boyz II Hommes, Busta Rhymes, le groupe Perry et Usher. Il a également présenté le classique des vacances moderne « Mistletoe », dont la vidéo a accumulé plus de 441 millions de vues.

Plus récemment, la pop star a fait son retour au Royaume-Uni pour jouer le Jingle Bell Ball de Capital avec Barclaycard au 02 Arena, interprétant ses tubes emblématiques « What Do You Mean », « Sorry » et « Peaches ». Les chanteuses pop britanniques Becky Hil, Jesy Nelson et Olly Alexander de Years & Years ont également rejoint Bieber au Jingle Bell Ball.

Il a également eu le temps de se faufiler dans une performance de son 2011 hit de vacances « Mistletoe » au Grove à Los Angeles le 6 décembre.

Restez à l’écoute cette semaine pour plus de visualiseurs de Under the Mistletoe, qui tombent chaque jour.

Streamez ou achetez Under The Mistletoe de Justin Bieber.