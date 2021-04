Justin Bieber partage le nouvel EP surprise de six titres, Freedom

Justin Bieber a surpris les fans en partageant un nouvel EP, «Freedom», le dimanche de Pâques, le 4 avril.

L’EP est apparu sur les services de streaming vers 22 heures GMT. Il comporte six nouvelles chansons, avec toutes les barres un vantant des apparitions d’artistes invités.

«Freedom» comprend la chanson titre (feat. BEAM), «All She Wrote (feat. Brandon Love et Chandler Moore)», «Nous sommes ensemble», «Where You Go I Follow (feat. Pink Sweats, Chandler Moore et Judah Smith) »,« Where do I Fit In (feat. Tori Kelly, Chandler Moore et Judah Smith) »et« Afraid to Say (feat. Lauren Walters) ». Vous pouvez consulter la piste titre ci-dessous.

Seuls deux des artistes susmentionnés sont également crédités d’une fonctionnalité sur le sixième album récemment sorti de Bieber, Justice. BEAM apparaît sur l’album «Love You Different», tandis que Tori Kelly apparaît sur «Name».

Pour tous les autres artistes, «Freedom» marque leur première apparition en tant qu’artiste vedette sur l’un des morceaux de Bieber.

Peu de temps après sa sortie, Bieber s’est rendu sur les réseaux sociaux pour annoncer l’arrivée de la « liberté ». «La liberté sur toutes les plateformes», a-t-il écrit.

Il semble que Bieber avait toujours eu l’intention de laisser tomber le disque le week-end de Pâques, avec des paroles comprenant des références à «poisson du vendredi saint» et «pain et fromage du dimanche de Pâques».

Le dernier album de Bieber, Justice, a chuté en mars et a été acclamé par la critique et le public. NME a donné à «Justice» une critique quatre étoiles, en écrivant «Les changements de l’année dernière ont vu le chanteur prendre un mauvais virage, mais le voici de retour à son meilleur niveau, puisant dans ses expériences personnelles – avec des résultats puissants».

«Avec des pétards, des ballades et des moments sincères, le romantique sans espoir avec un penchant pour la réflexion sur soi et pour s’attaquer aux problèmes du monde est de retour», lit-on dans la revue.

Après la sortie de l’album, Bieber a été critiqué pour avoir échantillonné les discours du Dr Martin Luther King sur les morceaux «MLK Interlude» et «2 Much». L’auteur-compositeur-interprète a répondu rapidement, expliquant qu’on ne lui avait pas «appris l’histoire des Noirs» pendant son éducation canadienne.

«Cela ne faisait tout simplement pas partie de notre système éducatif», a déclaré Bieber [via Billboard]. «Je pense que pour moi, venir du Canada et être sans instruction et faire des blagues insensibles quand j’étais enfant et être insensible et être honnêtement une partie du problème parce que je ne savais tout simplement pas mieux. Pour moi, avoir cette plate-forme pour partager ce moment brut de Martin Luther King Jr. à une époque où il savait qu’il allait mourir pour ce qu’il défendait.

«Freedom» est maintenant disponible et peut être acheté ici.