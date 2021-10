Justin Bieber partage le visuel ‘Ghost’, les pistes bonus ‘Justice’ et un documentaire

Dans une journée de sortie chargée pour la pop star mondiale, Justin Bieber a partagé une multitude de nouveaux contenus, dont le clip de son dernier single « Fantôme», l’extension en trois pistes de son dernier album Justice: The Complete Edition, et Justin Bieber : Notre monde, un documentaire d’Amazon racontant le retour de la chanteuse sur scène.

Bieber a précédemment créé « Ghost » en tant que dernier single à sortir de Justice aux MTV Video Music Awards avec une performance émotionnelle de la piste émouvante. Pour le clip, il a recruté Colin Tilley en tant que réalisateur et l’actrice primée Diane Keaton en tant que co-star.

Tout comme la chanson elle-même, le visuel « Ghost » adopte fortement des éléments de narration. Bieber et Keaton jouent le rôle d’un duo mère-fils pleurant respectivement la perte de leur père et de leur mari et l’impact durable de son décès deux ans plus tard.

« Ghost » est l’une des chansons les plus émouvantes de Justice, mais les nouvelles pistes bonus ajoutées à The Complete Edition gardent le moral relativement haut. Les nouvelles chansons, qui ont déjà été publiées sur des éditions physiques exclusives de l’album, incluent le glitch « Red Eye » avec TroyBoi, la ballade au piano « Angels Speak » avec son collaborateur de longue date Poo Bear, et « Hailey », un hommage à Bieber’s épouse.

Avec Bieber prenant Justice sur la route au début de l’année prochaine sur le report Tour du monde de la justice, le documentaire actuellement diffusé sur Amazon Prime Video Justin Bieber: Our World emmène les téléspectateurs dans les coulisses de la première performance en direct du chanteur après une interruption de trois ans.

Le spécial de 94 minutes présente une documentation complète du concert du réveillon du Nouvel An 2020 de Bieber où il s’est produit depuis le toit du Beverly Hilton Hotel avec 240 invités spéciaux et fans dans le public avec des millions d’autres à regarder à la maison.

Réalisé par Michael D. Ratner, Our World raconte la répétition et la construction du spectacle d’un mois jusqu’au jour de la représentation. Il présente également des images exclusives capturées par Bieber lui-même, y compris des moments spéciaux entre lui et sa femme.

