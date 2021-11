Justin Bieber porte les nouvelles bottes kaki Yeezy NSTLD le lendemain de ses débuts

Justin Bieber est prêt pour l’hiver tôt grâce à KanyeLa nouvelle gamme de Yeezys — seulement cette fois, ce sont des bottes … et pas trop différentes de ce qu’un enfant pourrait porter pour sa première fois dans la glace.

Les Biebs ont pris une bouchée matinale samedi à l’hôtel Bel-Air avec sa femme, Hailey, et sa tenue a crié « Ma, il neige ! » … au moins de ses mollets vers le bas. Sa moitié supérieure était assez normale, mais JB portait les bottes Yeezy NSTLD qui venaient de sortir, de couleur kaki.

Comme vous pouvez le voir… Justin voulait les montrer en entier, alors il les a portés sur les jambes de son pantalon, rentrant les extrémités lâches pour que les bottes soient bien en évidence. En effet, ils sont assez gonflés… et encombrants. Mais … sont-ils, genre, stylés ???

Bieber semble bien le penser – ces choses viennent d’être mises en vente au public vendredi, et elles se vendaient au détail pour plus de 300 $. Donc, clairement, Justin voulait mettre la main sur une paire et les bercer dès que possible.

Nous dirons ceci … ils ressemblent à des bottes UGG et à des bottes à espace partiel, et sont évidemment lacés avec le design Yeezy de Kanye pour la partie inférieure. C’est aussi tout à fait conforme à l’esthétique poofy avec laquelle Ye a couru ces derniers temps – en particulier, de son Veste ronde Gap.

En supposant que Justin en ait un qui traîne – ce que nous sommes sûrs qu’il le fait – vous pourriez dire qu’il est enneigé en novembre. Reste au chaud mec !!!