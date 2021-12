Justin Bieber, premier artiste de l’histoire de Spotify avec 90 millions d’auditeurs mensuels

Justin Bieber est devenu le premier artiste de l’histoire de Spotify à croiser 90 millions d’auditeurs mensuels sur le service de streaming.

Selon Chart Data, la pop star a atteint 91 millions d’auditeurs par mois, Spotify affichant actuellement le chiffre de 91 824 133.

Ed Sheeran occupe la deuxième place avec 80,5 millions d’auditeurs, tandis que The Weeknd (78,1 millions), Ariana Grande (73,4 millions) et Dua Lipa (66,7 millions) complètent le reste du Top Five.

Le reste du Top 10 comprend Adele (66,2 millions), Coldplay (62,3 millions), Taylor Swift (60,7 millions), Elton John (60 millions) et Doja Cat (56,7 millions).

Bieber a sorti son sixième album studio ‘Justice’ en mars; il a engendré les singles « Holy », « Lonely », « Anyone », « Hold On », « Ghost », et le hit mondial « Peaches » avec Daniel Caesar et Giveon. Il a suivi cela avec son EP ‘Freedom’ en avril.

Cette année l’a également vu figurer sur un certain nombre d’autres morceaux, dont « Don’t Go » de Skrillex, le morceau posthume de Juice WRLD « Wandered To LA » et son énorme collaboration avec The Kid LAROI, « Stay ».

Plus tôt cette année, Bieber a battu un autre record Spotify, lorsqu’il a été révélé qu’il avait accumulé 83,3 millions d’écoutes en août. C’était la première fois qu’un tel nombre était atteint par un artiste dans la même période. Le précédent record était détenu par Ariana Grande qui, pendant un certain temps, était restée stable autour de la barre des 82 millions.

Ailleurs dans l’actualité liée à Spotify, « Shape Of You » d’Ed Sheeran est récemment devenu la première chanson à atteindre trois milliards de streams sur la plate-forme numérique.

La chanson, extraite du troisième album de la pop star ÷ (Divide), a atteint le cap mercredi (22 décembre) – après avoir été initialement publiée sur le service de streaming en janvier 2017.

S’exprimant sur l’exploit dans une vidéo partagée par Spotify, Sheeran a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus « enthousiasmé » par la nouvelle, la qualifiant de « absolument insensée », avant de discuter de l’origine de la chanson.

