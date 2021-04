À peine deux semaines après la sortie de son dernier album studio, Justin Bieber a sorti ces dernières heures par surprise un nouvel album avec des chansons inédites, l’EP intitulé « Freedom ».

Il y a six thèmes inclus dans cet enregistrement que l’artiste canadien a annoncé à travers ses réseaux sociaux avec un message aussi sobre que la couverture qui l’accompagne: la capture d’écran d’un mobile, complètement vierge, et avec une « application » pour Prendre des notes ouvertes où le le nom du PE peut être lu.

Les titres totalement inédits parcourent un son calme, noir et urbain, entre hip hop, r & b et pop atmosphérique, et sont constitués dans tous les cas sauf un par des collaborations avec des artistes tels que BEAM, Brandon Love et Chandler Moor, Judah Smith, et Tori Kelly.

Les titres des chansons sont, dans cet ordre: «Freedom», «All She Wrote», «Nous sommes ensemble», «Where You Go I Follow», «Where Do I Fit In» et «Afraid To Say « .

C’est le 19 mars que Bieber (London, Ontario, 1994) sort « Justice », l’album qui à son tour ne voit le jour qu’un an après le précédent « Changes », avec lequel il obtient trois nominations pour le dernier Grammy., Dont « Meilleur album vocal pop » et « Meilleure performance solo pop ».

Avec cette nouvelle sortie, la troisième en un peu plus de 12 mois, le Canadien intensifie grandement son rythme de production ces dernières années, puisqu’il n’a rien édité au cours des cinq années qui ont suivi le succès de « Purpose » (2015), époque où cela était principalement concentré sur son rétablissement personnel.

➡️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

À propos de « Justice », il a dit que son but, « maintenant que notre planète souffre tant et que l’humanité a besoin de guérison et aussi de justice, est de fournir du réconfort et de faire des chansons avec lesquelles les gens peuvent se connecter et se sentir moins seuls. »