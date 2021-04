Les titres totalement inédits parcourent un son calme, noir et urbain, entre hip hop, r & b et pop atmosphérique, et sont constitués dans tous les cas sauf un par des collaborations avec des artistes tels que BEAM, Brandon Love et Chandler Moor, Judah Smith, et Tori Kelly.

Les titres des chansons sont, dans cet ordre: «Freedom», «All She Wrote», «Nous sommes ensemble», «Where You Go I Follow», «Where Do I Fit In» et «Afraid To Say « .

C’est le 19 mars que Bieber (London, Ontario, 1994) sort « Justice », l’album qui à son tour ne voit le jour qu’un an après le précédent « Changes », avec lequel il obtient trois nominations pour le dernier Grammy., Dont « Meilleur album vocal pop » et « Meilleure performance solo pop ».