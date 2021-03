Justin Bieber reçoit une ordonnance de cesser et de s’abstenir du duo français Justice

Le duo de danse français Justice a envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir à Justin Bieber à propos de son nouvel album.

Bieber a annoncé son nouvel album le 26 février à une foule de fans adorés. Mais les fans de Justice et du label du duo, Ed Banger Records, n’étaient pas contents. Ils ont noté plusieurs similitudes avec la marque de l’album Justice et le logo de Justice. Le co-directeur de Justice, Tyler Goldberg, s’est entretenu avec Rolling Stone au sujet de l’annonce.

«Le matin où Bieber a annoncé son album, c’était assez difficile à rater», dit Goldberg. «En plus de le voir partout sur Internet par nous-mêmes, nous l’avons entendu par des centaines de personnes tout au long de la journée. Les gens de l’industrie, les fans de Justice – et les gars de Justice ont reçu une tonne de messages. Non seulement obligé de souligner les similitudes entre l’album Justice Justin Bieber mais confus. «Est-ce une collaboration Justice?»

Ed Banger Records a plaisanté avec désinvolture sur la similitude de la marque Justice sur Instagram. Mais maintenant, c’est une question juridique. Une lettre datée du 10 mars du conseiller juridique de Justice à l’avocat de Bieber est un cessez-et-s’abstient de l’utilisation de « Justice », et la « croix » T. Justice a déposé le T in Justice apparaissant comme un crucifix en France en 2008 et Union européenne en 2014.

Un extrait de la lettre d’interdiction et de désistement qualifie l’utilisation de la marque par Bieber d’illégale.

«Vous n’avez pas reçu la permission de la justice d’utiliser la marque», indique la lettre. «De plus, le travail de Bieber n’est en aucun cas affilié, soutenu ou parrainé par Justice. Une telle utilisation de la marque est non seulement illégale mais susceptible de tromper et de dérouter les consommateurs. Grâce à votre cooptation illégale de la Marque, vous êtes désormais soumis à des poursuites judiciaires et à des dommages-intérêts immédiats, y compris, mais sans s’y limiter, une réparation punitive et pour injustice. »

Rolling Stone rapporte que la lettre de cesser et de s’abstenir fait également référence à un précédent e-mail entre l’équipe de Bieber et la direction de Justice.

L’équipe Bieber essayait de retrouver le designer qui avait travaillé sur le logo de Justice.

«Nous essayons de retrouver le créateur qui a créé le logo ci-dessous pour Justice. J’espérais que vous pourriez m’aider à m’orienter dans la bonne direction », lit-on dans l’e-mail. Après s’être connectée avec le concepteur, l’équipe Bieber a apparemment cessé de communiquer avec la direction de Justice.

La lettre d’interdiction et de désistement souligne que l’équipe de Bieber a recherché le même concepteur du logo Justice. «Ils ont cherché à utiliser le même artiste pour le dupliquer essentiellement pour l’album. Il s’agit de la mauvaise foi et de la violation délibérée des manuels », poursuit la lettre. Malgré la lettre de cesser et de s’abstenir, la sortie de l’album Justice a fait ses débuts aujourd’hui (19 mars).