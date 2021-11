Justin Bieber rejoint le métaverse avec la prochaine performance virtuelle

Justin Bieber animera une performance virtuelle sur la plateforme Wave.

Justin Bieber: An Interactive Virtual Experience arrive le 18 novembre. La pop star s’est associée à la plate-forme virtuelle Wave pour lancer la performance métaverse, qui vise à combiner le jeu, la capture de mouvement en temps réel et une performance musicale en direct dans une expérience interactive immersive. Il s’agit essentiellement d’un concert Fortnite qui se tient en dehors de Fortnite.

Wave dit que sa technologie permettra à Bieber de se transformer en un avatar numérique et de réaliser un spectacle complet en direct pour la première fois. Contrairement à d’autres concerts numériques, les mouvements sont chorégraphiés puis animés pour s’adapter aux avatars numériques – comme le concert virtuel astronomique de Travis Scott.

« Je crois beaucoup en Wave et j’aime la plate-forme comme une nouvelle façon pour moi d’interagir avec mes fans », a déclaré Bieber. «Je suis ravi d’utiliser cette technologie pour rassembler les gens et se connecter avec des fans du monde entier. J’ai hâte qu’ils découvrent cette performance interactive.

Justin Bieber : une expérience virtuelle interactive – Horaires de diffusion

Les fans peuvent s’inscrire pour découvrir le spectacle sur wave.watch pour voir l’événement gratuitement. La première projection aura lieu le 18 novembre à partir de 18h PST. Les rediffusions suivront selon le calendrier suivant pour les audiences mondiales :

États-Unis et Canada : samedi, 20 novembre à 20h PT / 23h ETU.S. et Canada : dimanche, 21 novembre à 11h PT / 14h ETU.K., Europe et Amérique du Sud : dimanche, 21 novembre à 19h GMTAustralie, Asie et Pacifique : dimanche, 21 novembre à 15h00 AEDT

Les participants doivent être inscrits sur la plateforme Wave pour profiter du spectacle gratuit. Wave dit que sa mission est de rassembler les gens à travers des expériences virtuelles.

La plate-forme permet aux artistes et au public de collaborer dans une performance interactive, offrant une combinaison de musique, de jeux et de technologie de diffusion comme aucune autre. Wave a hébergé d’autres expériences virtuelles pour des artistes comme The Weeknd, John Legend, Dillion Francis, Tinashe et d’autres.

Justin Bieber donne le coup d’envoi de la performance virtuelle en apéritif à sa prochaine tournée Justice World Tour 2022. Les billets pour cette tournée sont maintenant disponibles.