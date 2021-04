Justin Bieber révèle la gravité de son problème de drogue

Justin Bieber est sincère dans une interview 0:47

. – Justin Bieber a parlé de sa transformation de garçon sauvage en homme réformé.

Dans une interview accordée au magazine GQ, le chanteur de 27 ans s’est exprimé librement, révélant l’étendue de son problème de drogue et l’évolution de ses relations avec sa femme Hailey Baldwin et le christianisme.

«J’ai une femme que j’adore, avec qui je me sens réconfortée. Je me sens sûr. J’ai l’impression que ma relation avec Dieu est merveilleuse. Et j’ai ce torrent d’amour que je veux pouvoir partager avec les gens », a déclaré Bieber au journaliste Zach Baron.

La superstar canadienne a développé une réputation de mauvais comportement et de grave toxicomanie ces dernières années, au point que les agents de sécurité entraient dans sa chambre la nuit et prenaient son pouls pour s’assurer qu’il était toujours en vie, a-t-il déclaré.

«C’était comme si j’avais eu tout ce succès et j’étais toujours comme: je suis toujours triste, et ça fait encore mal. Et j’ai toujours ces problèmes non résolus. Et je pensais que tout le succès ferait que tout allait bien. Donc pour moi, les médicaments étaient un anesthésique pour continuer », a-t-il déclaré.

Le premier single de Bieber, “One Time”, est devenu platine en 2009, alors qu’il n’avait que 15 ans. Il est devenu une star mondiale pendant plusieurs années, avant que son comportement ne devienne de plus en plus erratique, avec une série de démêlés avec la loi.

En novembre 2018, Bieber a annoncé qu’il avait épousé Hailey Baldwin.

Puis, en mars 2019, elle a déclaré qu’elle s’éloignait de la musique pour se concentrer sur sa santé mentale.

Il discute de ces luttes, ainsi que de sa révélation de juin 2020 selon laquelle il souffrait de la maladie de Lyme, dans l’interview de GQ.

«Pour être honnête, je suis en bien meilleure santé et il m’est arrivé beaucoup de choses. J’ai eu la mononucléose et j’ai la maladie de Lyme », a déclaré Bieber.

Mais je naviguais aussi beaucoup émotionnellement, ce qui avait beaucoup à voir avec ça. Et nous aimons blâmer beaucoup de choses sur les autres. Parfois […] Souvent, ce sont leurs propres affaires.

Bieber a déclaré que leur mariage était devenu une force positive majeure après un début difficile.

«La première année de mariage a été vraiment difficile», a-t-elle dit, «parce qu’il y avait tellement de choses qui remontaient aux traumatismes».

Baldwin a précédemment déclaré que le couple était “incroyablement jeune” lorsqu’ils se sont mariés. Elle avait 21 ans et Bieber 24 à l’époque.

Sa foi est une autre raison pour laquelle Bieber semble être dans un meilleur endroit ces jours-ci.

Dieu “est grâce”, a-t-il dit. Chaque fois que nous nous trompons, Il nous soulève. Voilà comment je le vois. Et c’est comme: «J’ai fait une erreur. Je ne vais pas m’arrêter là-dessus. Je ne vais pas avoir honte. Mais ça me donne vraiment envie de m’améliorer. ”

Bieber a sorti son sixième album, “Justice”, en mars.