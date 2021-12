Justin Bieber s’associe à Vespa pour une nouvelle collaboration mystérieuse

Animé par le désir d’explorer la créativité, de célébrer le style et le design et de s’amuser en le faisant, Justin Bieber et Vespa ont annoncé l’une des collaborations les plus inattendues et passionnantes de 2022.

La rencontre de la plus grande pop star du monde et de la marque italienne classique n’est pas une rencontre fortuite. Le style et le design sont une source d’inspiration constante pour Justin, tandis que Vespa a toujours été proche du monde de la musique et de la culture des jeunes.

« Mes fans savent à quel point j’aime les sports : le skateboard, le hockey, le basketball, le BMX. J’ai toujours été attiré par ce mélange de style, de grâce et de vitesse », a déclaré Justin Bieber. « Je suis ravi de donner mon avis sur le design italien emblématique de Vespa. » La collaboration devrait être dévoilée en février 2022. Restez à l’écoute pour plus d’informations.

Pour célébrer le 10e anniversaire de son record de vacances séminal Sous le gui, Bieber a également récemment partagé un album visuel complet créé en collaboration avec DreamBear productions et Tim Fox / Bang Sangho. Le projet visuel a été partagé via UMe et Def Jam Recordings.

La collection animée de vidéos a pour but de célébrer un monde plein d’unité et d’amour comme une ode à la vision créative de Bieber lors de la sortie de l’album en 2011.

Pour « Christmas Love », la première version de la collection, le visuel se concentre sur une ville de ski enneigée où un jeune visiteur a le cœur brisé – mais à la fin, la joie et l’amour l’emportent. La vidéo de « Someday at Christmas » adopte une approche plus surréaliste, tirant des thèmes psychédéliques pour un tourbillon coloré d’animation.

À sa sortie, Under The Mistletoe s’est vendu à 210 000 exemplaires au cours de sa première semaine, faisant ses débuts au n ° 1 du Billboard 200. L’année dernière, l’album a été certifié double platine par la RIAA pour avoir vendu plus de deux millions de ventes combinées et d’unités équivalentes à l’album dans le NOUS. C’est devenu le premier album de Noël d’un artiste masculin à faire ses débuts au n ° 1 et a par conséquent fait de Bieber le premier artiste solo à avoir trois albums en tête des charts avant d’avoir 18 ans.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Apple Music et Spotify.