Justin Bieber s’associe à Wave pour une expérience virtuelle interactive

Justin Bieber a annoncé son partenariat avec Wave, le leader du divertissement virtuel, pour faire entrer les fans dans son univers virtuel avec « Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience ».

La collaboration révolutionnaire donnera aux fans un regard futuriste sur le métavers, fusionnant les jeux, la capture de mouvements en temps réel et les performances musicales en direct dans une expérience interactive immersive. Le public entreprendra un voyage musical épique et intime avec Bieber et le verra interpréter des chansons de son album n ° 1 Justice avant de lancer son Tournée mondiale de la justice 2022. L’événement est gratuit et prévu pour le 18 novembre à 18h PT/21h HE. Des rediffusions suivront les 20 et 21 novembre pour le public du monde entier.

La technologie de Wave permettra à Bieber de se transformer en un avatar numérique et de réaliser un spectacle en direct complet pour la première fois dans le métaverse. « Justin Bieber – Une expérience virtuelle interactive » offre au public une place au premier rang pour l’expérience la plus immersive de Bieber à ce jour. Le public pourra participer à l’expérience en direct de Justin Bieber comme jamais auparavant. Ils auront la chance d’apparaître sur scène aux côtés de Bieber lors de moments dédiés aux fans et d’influencer sa performance et ses environnements en temps réel.

« Justin Bieber n’est pas seulement l’un des plus grands artistes du monde, il est aussi l’un des plus avant-gardistes. Ce partenariat offre des opportunités virtuelles illimitées pour lui et ses fans », a déclaré Adam Arrigo, PDG de Wave. « En combinant la technologie de Wave avec la créativité de Justin, nous avons créé une expérience interactive unique qui complète sa prochaine tournée physique. Justin ouvre la voie aux artistes pour incorporer un concert virtuel « arrêt de tournée » pour atteindre de nouveaux publics qui ne peuvent pas assister en personne ou qui souhaitent un autre type d’expérience musicale en direct. »

« Je crois beaucoup en Wave et j’aime la plate-forme comme une nouvelle façon pour moi d’interagir avec mes fans. Je suis ravi d’utiliser cette technologie pour rassembler les gens et se connecter avec des fans du monde entier. J’ai hâte qu’ils découvrent cette performance interactive », a déclaré Bieber.

Wave diffusera des rediffusions de « Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience » pour les fans du monde entier sur wave.watch et YouTube dans leurs fuseaux horaires respectifs :

États-Unis et Canada : samedi 20 novembre à 20 h PT / 23 h HE

États-Unis et Canada : dimanche 21 novembre à 11 h PT / 14 h HE

Royaume-Uni, Europe et Amérique du Sud : dimanche 21 novembre à 19h GMT

Australie, Asie et Pacifique : dimanche 21 novembre à 15h AEDT

Visitez wave.watch/Justin-Bieber pour vous inscrire et assister au spectacle gratuit en direct le 18 novembre.