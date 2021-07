Inglewood, en Californie, le SoFi Stadium accueillera l’événement musical “Expérience de liberté” dans le cadre de l’événement de service COVID-19 de 1DayLA mettant en vedette les artistes vedettes Justin Bieber, Chance the Rapper, Tori Kelly et Jaden Smith. L’événement aura lieu au stade le 24 juillet et devrait être animé par Jason Kennedy.

« 1DayLA et l’événement de concert en direct The Freedom Experience présentent la puissance et la beauté d’une ville qui se réunissent », a déclaré Dominic Russo de 1DayLA. « À la suite d’une saison prolongée de crise et d’isolement, les gens ont désespérément besoin d’expressions authentiques d’espoir, d’aide et d’amour. Ce sera une occasion inoubliable de célébrer et d’avoir un impact dynamique sur les communautés de Los Angeles. »

Le spectacle « Freedom Experience » aura lieu dans le but de mobiliser 20 000 bénévoles dans le sud de la Californie pour aider aux événements de rentrée scolaire, aux projets d’embellissement, à l’aide aux sans-abri, aux cliniques médicales et à la distribution d’aide. Ceux qui se portent volontaires pour effectuer au moins trois heures de service peuvent s’inscrire à l’événement sur le site Web officiel de 1DayLA moyennant des frais d’inscription qui profitent à l’organisation et comprennent des souvenirs officiels de 1DayLA.

En plus de Bieber, Kelly, Smith et Chance the Rapper, l’émission “Freedom Experience” présentera également des apparitions de Chandler Moore et Kari Jobe.

Bieber aurait été attiré par l’événement en raison de “sa conviction forte et de longue date que se donner au service des autres est l’une des choses les plus importantes que nous puissions faire”, a expliqué l’organisation dans un communiqué. « Bieber est attaché à l’idée puissante qu’un mouvement pour le changement peut commencer par des individus s’entraidant et aidant leur communauté. »

1DayLA est sur le point d’investir des dizaines de milliers d’heures de service au profit de plusieurs comtés de Los Angeles. Plus de 10 000 personnes et plus de 600 organisations se sont engagées à participer et les bénévoles de 1DayLA sont éligibles pour des laissez-passer spéciaux « Expérience de la liberté ».

Apprenez-en plus sur 1DayLA et la « Freedom Experience » sur le site officiel de l’organisation.