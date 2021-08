Justin Bieber s’excuse après avoir fait la promotion de l’album Morgan Wallen

in

Justin Bieber fait une autre déclaration d’excuses. Cette fois, cela vient après qu’il ait fait la promotion du nouvel album de la star country Morgan Wallen Dangerous sur son histoire Instagram. Bieber a initialement publié une capture d’écran de la chanson “Sand in My Boots”, avec une légende rapide : “J’adore cet album”. Peu de temps après, ses fans ont couru à ses commentaires sous certaines de ses photos exprimant leur dégoût pour ses récents choix d’écoute. “Je suis tellement contrarié que Justin soutienne la musique de Morgan, tout se passait bien et il l’a gâché avec ça”, a écrit l’un des fans du chanteur de “Yummy”.

Justin a répondu en partageant qu’il n’était pas au courant des commentaires racistes de Wallen, mais il s’est excusé d’avoir publié l’histoire originale et a supprimé la photo. Il a épinglé le commentaire original sous sa photo. “Honnêtement, je ne savais pas qu’il disait ces choses racistes, je les ai supprimés, je suis désolé :(“, a-t-il écrit.

Justin Bieber a supprimé son histoire Instagram et s’excuse de l’avoir publiée : “Honnêtement, je ne savais pas qu’il disait ces choses racistes, je l’ai supprimé, je suis désolé :(” pic.twitter.com/dcKrpNh6nz – Pop Crave (@PopCrave) 4 août 2021

Wallen a perdu un certain nombre de fans au cours des derniers mois après avoir été surpris en train de dire une insulte raciale à l’un de ses amis en vidéo. Il a ensuite parlé de l’incident avec Good Morning America en juillet, expliquant pourquoi il pensait que ses paroles n’étaient pas préjudiciables à l’époque. “J’étais avec certains de mes amis, et nous avons juste… nous disons des trucs idiots ensemble”, a-t-il déclaré. “Et c’était – dans notre esprit, c’est ludique … cela semble ignorant, mais c’est – c’est vraiment de là que ça vient … et c’est faux.”

Il a ajouté qu’il “ne le pensait pas du tout, d’une manière péjorative du tout”, et a poursuivi: “C’est l’un de mes meilleurs amis – il l’était, nous étions tous clairement ivres – je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui parce qu’il était ivre et qu’il partait. Wallen a fait quelques déclarations d’excuses à la suite de l’incident et a admis qu’il avait beaucoup à apprendre sur le racisme aux États-Unis. .” À quoi, Wallen a répondu en cosignant un tweet qui accusait le président d’avoir un “agenda”. “Ce n’est qu’une parodie parce qu’elle veut qu’il fasse avancer son programme”, lit-on dans le tweet.