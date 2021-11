Justin Bieber sous pression pour annuler le concert du Grand Prix d’Arabie saoudite

Justin Bieber subit des pressions de la part de la Human Rights Foundation (HRF) pour annuler son prochain concert en Arabie saoudite.

La FRH a envoyé une lettre à la chanteuse canadienne, soulignant des cas d’abus tels que la répression contre les dissidents, les militantes des droits des femmes et la communauté LGBTQ. Le dernier album de Bieber, Justice, présente un soutien à plusieurs mouvements de justice sociale.

La rappeuse Nicki Minaj a reçu une lettre similaire de la HRF et a annulé sa participation au concert en 2019. Les autres stars qui devraient apparaître aux côtés de Justin Bieber en décembre sont Jason Derulo, A$AP Rocky et David Guetta.

Un extrait de la lettre du HRF se lit comme suit : « Vous et vos collègues artistes musicaux avez une énorme influence médiatique, que MBS espère manipuler et tirer profit, à son propre profit au détriment du peuple saoudien, qui sera confronté à des restrictions qui ne s’appliqueront pas à vous et les autres invités du Grand Prix de Formule 1.

« Votre performance offre au régime saoudien l’opportunité de détourner l’attention du monde des conditions terribles que les femmes et la communauté LGBTQ+ endurent dans le Royaume, la guerre que l’Arabie saoudite poursuit au Yémen et les conditions répressives auxquelles les Saoudiens sont confrontés chaque jour. »

« HRF pense que votre participation à un événement parrainé par un régime meurtrier impliqué dans des violations flagrantes des droits humains – en particulier des femmes et des minorités – envoie le message que les dictatures peuvent acheter de la légitimité. De plus, ce serait désastreux pour une personnalité publique de votre rang qui a exprimé un engagement en faveur des droits civils et de la justice sociale. »

Vous pouvez lire la lettre complète que la Human Rights Foundation a envoyée à Nicki Minaj ici.

Travis Scott a récemment abandonné un spectacle unique de 5,5 millions de dollars qu’il devait se produire en Arabie saoudite le 19 novembre. Cette performance est la deuxième que le rappeur a annulée après ce qui s’est passé à Astroworld à Houston.