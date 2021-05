Justin Bieber, The Tragically Hip et d’autres se produiront aux Juno Awards

Justin Bieber se produira au 50e prix Juno diffusé dans son Canada natal le 6 juin. Ce sera la première fois qu’il apparaîtra sur les Junos depuis 2010. Bieber est nominé pour cinq prix lors de l’événement de cette annéealbum de l’année et album pop de l’année pour Changements, single de l’année pour « Intentions » (avec Quavo), artiste de l’année, et le prix Juno du choix des fans.

Parmi les autres actes à venir, citons les piliers de la musique canadienne Le Tragiquement Hip, qui se produira aux côtés de Feist, ce que l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement a annoncé aujourd’hui. L’émission du 6 juin marquera la première représentation télévisée de The Tragically Hip depuis le décès du leader Gord Downie en 2017. Downie a reçu un diagnostic de glioblastome, une forme de cancer du cerveau, en 2015.

“Ce fut une année si difficile pour nos collègues musiciens, nous voulions faire quelque chose pour les honorer d’une manière qui ferait sourire Gord”, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse. Le groupe devrait également recevoir le prix humanitaire, qui sera présenté par Geddy Lee et Alex Lifeson de Rush. Les Tragically Hip sont 15 fois récipiendaires de prix Juno et intronisés au Temple de la renommée de la musique canadienne.

Les 50e prix Juno seront diffusés partout au Canada le dimanche 6 juin à 20 h HE/17 h HP sur CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music et CBC Listen. Ils seront diffusés dans le monde entier sur CBCMusic.ca/junos. L’émission sera diffusée en direct sur les pages TikTok, Facebook, YouTube et Twitter de CBC Music.

Jann Arden, qui est intronisée au Panthéon de la musique canadienne, se produira depuis sa ville natale au Studio Bell de Calgary, siège du Centre national de musique. Anne Murray est sur le point d’introniser Arden. La programmation complète des artistes et présentateurs de la diffusion anniversaire sera dévoilée le jeudi 27 mai.

