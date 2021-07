Justin Chambers de Grey’s Anatomy revient à la télévision pour un rôle très différent

in

D’accord, je sais que beaucoup de fans sont probablement incroyablement surpris par ce développement, mais c’est uniquement parce que Justin Chambers est tellement ancré dans notre cerveau qu’Alex Karev. Sa sortie de la série a peut-être été très soudaine pour nous, mais elle est survenue après qu’il ait fait partie du casting de Grey’s Anatomy pendant 15 ans et 350 épisodes en tant que l’un des protagonistes de la série. Je suppose, en fait, que c’est exactement la raison pour laquelle Chambers aurait sauté sur l’occasion de jouer un rôle si différent et de relever le défi de jouer non seulement une personne réelle, mais une personne qui continue d’être une légende.

Et, si vous pensez que l’une des pierres d’achoppement est que Chambers ne ressemble en rien à Marlon Brando, eh bien, je ne suis pas d’accord. Jetez un œil à une photo côte à côte de Justin Chambers et Marlon Brando, et vous comprendrez probablement ce que je veux dire :