Justin Chambers, vétérinaire de Grey’s Anatomy, explique pourquoi il a quitté le drame ABC

Pourtant, son départ a bouleversé beaucoup, et certains fans étaient carrément furieux de la façon dont Grey’s Anatomy a géré l’histoire finale d’Alex. Après qu’Alex soit parti pendant un certain temps, il a finalement écrit des lettres à ses proches à Grey Sloan, révélant qu’il avait officiellement quitté l’hôpital pour être avec l’ex Izzie, après avoir découvert qu’elle avait ses bébés jumeaux. Non seulement Alex est revenu vers une personne qui avait quitté brusquement des années auparavant, mais il a quitté sa « personne » Meredith et sa femme Jo, même si tout allait bien entre eux.