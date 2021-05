Justin Che a appelé à l’USMNT; en pourparlers avec le Bayern Munich sur un séjour permanent

Selon un rapport de . (via Big D Soccer), le Bayern Munich tente de signer le jeune américain Justin Che pour un contrat permanent avec le FC Dallas. Le joueur de 17 ans joue avec l’équipe réserve de la 3. Liga depuis l’hiver dernier et a suffisamment impressionné les cuivres du Bayern pour gagner un transfert permanent.

Selon le rapport, Dallas recherche des honoraires de 3 à 4 millions de dollars ainsi qu’une clause de vente à inclure dans le contrat du Che. Cela le rendrait plus cher que son compatriote Chris Richards, qui était également un prêteur du FC Dallas qui a fait le passage permanent au Bayern pour 1,5 million de dollars il y a quelques années. Richards a depuis fait le saut dans la cour des grands, jouant une demi-saison en prêt à Hoffenheim.

Le Bayern semble être sérieux dans le recrutement d’Amérique du Nord ces jours-ci, et les performances du Che dans la deuxième équipe ont été prometteuses jusqu’à présent. Si ce transfert se concrétise, ce serait un autre exemple du club faisant un investissement intelligent dans la jeunesse lorsque l’argent est serré.

De plus, le Che a été appelé à l’USMNT pour son prochain camp et amical contre la Suisse. Par USSoccer.com:

«Avec Justin, c’est un enfant prêté au Bayern Munich qui a fait un excellent travail dans leur équipe de jeunes et dans leur deuxième équipe, et il a mérité l’opportunité d’être appelé au camp. Ça va être amusant de l’observer et de l’intégrer dans ce que nous faisons.