Justin Fields a l’air bien malgré une perte difficile, les factures sont en difficulté et les chefs doivent retourner au laboratoire

Photo par Emilee Chinn

Plus : Quelle est la prochaine étape pour Jordan Love et Odell Beckham Jr. ?

Jason, James et Ryan commencent leur récapitulatif de la semaine 9 en partageant leurs réactions à l’affrontement passionnant de la MNF entre les Steelers et les Bears. Ils dissèquent ensuite les grosses pertes des Bills et des Cowboys (13:29) et discutent de la façon de relancer l’offensive en difficulté des Chiefs (21:44). Ils concluent le tout en discutant du premier départ de Jordan Love pour les Packers (34:00), de l’avenir d’Odell Beckham Jr. (39:30) et des meilleures équipes AFC et NFC (55:30).

Hôtes : Jason Goff, James Jones et Ryan Shazier

Assistant de production : Chris Sutton

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

