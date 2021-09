Justin Fields est suffisamment capable pour garder le poste de quart-arrière des Bears

in

Le quart recrue des Bears Justin Fields effectuera son premier départ dimanche contre les Browns après qu’Andy Dalton ait subi une contusion osseuse au genou qui l’empêchera de jouer. Malgré l’échange d’un futur choix de première ronde pour Fields et après avoir vu comment ses capacités athlétiques peuvent sauver des jeux interrompus, l’entraîneur-chef Matt Nagy continue d’insister sur le fait que Dalton restera le partant après avoir guéri de sa blessure.

C’est absurde. Ou à tout le moins, à courte vue. Pendant une seconde, mettez de côté le fait que les Bears perdent du temps à obtenir leur premier tour de sélection de représentants et d’expérience précieux qui l’aideront dans sa carrière à aller de l’avant. Fields est assez bon en ce moment pour se cimenter en tant que titulaire pour le reste de la saison et accélérer son règne en tant que nouveau roi du football à Chicago.

Fields a joué un peu dans la victoire des Bears 20-17 contre les Browns alors que Dalton entrait et sortait du match en raison d’une blessure. Le score de la boîte sur la performance de Fields n’est pas de quoi s’enthousiasmer. Fields n’a complété que six de ses 13 tentatives de passes pour 60 verges et une interception tout en prenant deux sacs qui ont coûté 25 verges aux Bears.

Bien qu’il ait certainement eu ses moments de recrue, notamment une interception jetée directement entre les mains d’un passeur qui s’est détaché en couverture, deux de ses 13 passes auraient dû être des jeux beaucoup plus importants qui auraient aidé ses chiffres finaux – à son tour, aidant le récit entourant son premier vrai morceau d’action de la NFL.

La première passe était une belle passe pour le receveur vedette Allen Robinson qui aurait dû être complète pour un touché de 35 verges, mais le ballon a glissé entre les mains de Robinson dans la zone des buts.

Lors du prochain drive, Darnell Mooney a laissé une passe rebondir du bout de ses doigts dans le coin de la zone des buts et les Bears ont fini par donner un coup de pied dans un champ. Ce n’est pas la passe la plus facile au monde à tirer, mais c’est toujours une passe qu’un récepteur de la NFL capable, que Mooney est, devrait s’attendre à apporter.

Ces deux passes transportées auraient peut-être permis à Fields de faire un clin d’œil à Dalton, mais à la place, ses numéros finaux comportaient une interception et un sac à dos qu’il a récupéré lui-même. Fields fera des erreurs tout au long de son année recrue, mais en tant que passeur, il n’est pas pire que Dalton et a un potentiel nettement supérieur.

De plus, la défensive des Browns n’a pas vraiment été dominante cette saison. Il n’y a aucune honte à abandonner le jeu aux Chiefs pour commencer la saison, mais Tyrod Taylor et les Texans déplaçaient le ballon comme une attaque d’élite avant que Taylor ne quitte le match avec une blessure aux ischio-jambiers qui le laissera à l’écart pendant quelques semaines. Il y aura des opportunités pour Fields d’entailler les Browns et de créer de gros jeux, si la ligne offensive des Bears peut garder la ligne défensive talentueuse des Browns à l’écart de leur quart recrue.

Nagy dit simplement que Dalton continuera comme partant parce qu’il s’est soutenu dans ce coin. Publiquement, il rejette l’idée que Fields puisse réaliser une performance convaincante. Si Fields réalise une performance qui montre pourquoi il valait deux choix de première ronde, il devra le garder pour le reste de la saison.