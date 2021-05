Justin Fields est tout ce que les Chicago Bears n’ont jamais eu au QB

Il n’y a pas beaucoup d’accord sur Chicago. C’est une ville ségréguée divisée par des lignes raciales et socio-économiques qui se battront à propos des écoles, des flics, du frappeur désigné, appelant des “ dibs ” sur le stationnement dans la rue, et que Harold’s Chicken Shack est le meilleur. Il faut quelque chose d’exceptionnel pour nous rassembler que seule une force de la nature comme Michael Jordan, nos pires tempêtes hivernales et notre haine collective du maire peuvent accomplir.

C’est pourquoi il y a eu un moment de beauté éphémère inspiré par un seul tweet du compte officiel des Chicago Bears lors d’un mercredi soir de mars autrement sans incident. Le tweet en question aurait pu être considéré comme suffisamment innocent, mais pas à Chicago. Pour Chicago, une photo d’Andy Dalton avec l’expression «QB1» signifiait la guerre.

Pour une fois, tout Chicago allait dans la même direction, unis dans notre mépris pour un mauvais post de l’équipe de football qui ne nous aime pas en retour.

Chicago connaît un terrible quart-arrière quand il en voit un, et une image Photoshoppée de Dalton dans un uniforme d’ours nous a fait perdre la tête. La situation du quart-arrière de l’équipe a été plus ou moins désespérée au cours des 100 dernières années, et il n’y avait pas une seule personne de Jackson Park à Edgewater qui pensait que signer Dalton changerait cela.

Ce serait un immense euphémisme de dire que les ours ne connaissent que la douleur chez QB. Le plus grand joueur à avoir jamais joué le poste pour la franchise a lancé sa première passe NFL la même année que la Seconde Guerre mondiale a commencé. Au fur et à mesure que le sport évoluait, les Bears sont restés pour la plupart les mêmes, comptant sur de grandes défenses et des porteurs de ballon dynamiques, tandis que leurs appelants de signal équivalaient uniformément à un grand embarras civique.

Les Bears recherchaient un quart-arrière depuis que Jim McMahon a aidé l’équipe de 1985 à remporter le seul Super Bowl de la franchise. Ils ont tout essayé et échoué. Les Bears ont pris les quarts au début du repêchage dans Mitch Trubisky et Cade McNown pour voir les deux s’enflammer de manière épique. Ils ont pris des QB à la fin du premier tour à Jim Harbaugh et Rex Grossman, et cela n’a pas fonctionné beaucoup mieux. Ils ont signé des agents libres de niveau intermédiaire comme Erik Kramer et Mike Glennon, et ont pris leur plus grand élan en échangeant plusieurs choix de premier tour contre Jay Cutler, 25 ans, à l’issue d’une saison de Pro Bowl.

Cutler a fait des lancers impeccables, Kramer a eu une très bonne saison, et aussi difficile que cela soit à croire maintenant, Grossman et Trubisky ont même eu quelques moments inspirants. Le dénominateur commun était la déception et la futilité à la position la plus importante du sport. La recherche centenaire des Bears pour un quart-arrière de franchise s’est poursuivie sans relâche.

Les habitants de Chicago n’ont pas besoin d’être racontés sur cette histoire, car nous l’avons vécu chaque jour de notre vie. Le contexte ne fait que rendre encore plus étonnant ce que les Bears ont fait jeudi soir au premier tour du repêchage de la NFL 2021.

Photo par Kevin C. Cox / .

Justin Fields aurait dû être le deuxième choix du repêchage. Alors que le débat d’avant-projet tentait de couper les cheveux sur Mac Jones et Trey Lance, le meilleur argument aurait été Fields contre Trevor Lawrence. Les QB étaient en compétition les uns contre les autres depuis leur entrée dans la conscience du football en tant que recrues d’élite de la même classe, chacune classée parmi les 10 meilleures recrues globales de l’époque des classements.

Lawrence a remporté un championnat national à Clemson en tant que recrue et a été oint en tant que premier choix du repêchage de la NFL 2021 à partir du moment où cela s’est produit. Fields, quant à lui, a dû transférer de la Géorgie à l’État de l’Ohio avant d’allumer rapidement le football universitaire par lui-même, lançant 67 touchés à neuf interceptions et une moyenne de 9,2 verges par tentative alors que les Buckeyes atteignaient deux fois les éliminatoires de football universitaire sous sa direction.

Les champs auraient dû être tout ce que la NFL convoitait. Il avait une taille et une force de 6’3 et près de 230 livres. Il avait la vitesse avec un 4,45 40 fois. Il avait le pedigree, les chiffres, la ténacité, les victoires et les qualités de leadership après avoir dirigé une pétition pour ramener le football Big Ten la saison dernière. Au lieu de cela, la NFL s’est aigrie sur Fields quelque part en cours de route, avec des critiques qui ont repris la même rhétorique de sifflet de chien sur une incapacité à «traiter le jeu» que trop de quarts noirs ont injustement affrontés. Il n’a pas fallu beaucoup de travail cinématographique pour voir que c’était une fausse évaluation.

La chute de Fields le jour du repêchage au quatrième quart-arrière sélectionné était un cadeau pour les Bears. Les fans des Jets, des Falcons et des Panthers ont supplié leurs équipes de prendre Fields, mais il était toujours sur le plateau avec le choix n ° 11. C’est à ce moment-là que le directeur général des Bears décrié, Ryan Pace, a abandonné son choix au 20e rang, le premier tour de l’année prochaine et deux sélections à mi-tour pour monter et obtenir Fields.

C’est un geste extraordinaire pour tant de raisons. Toute la base de fans espérait que Pace et l’entraîneur-chef Matt Nagy seraient licenciés après une saison 8-8 décevante qui a vu le dernier clou enfoncé dans l’ère Trubisky. Il y avait des rumeurs selon lesquelles les Bears pourraient débarquer Russell Wilson ou Deshaun Watson, mais l’équipe a de nouveau abandonné sa ville en se contentant de Dalton. Si Dalton ressemblait à tous les horribles quarterback que les Bears ont employés au cours des dernières décennies, la sélection de Fields est un incroyable swing dans l’autre sens.

Les Bears ont eu très peu de quarterbacks noirs au cours de leur existence de plus de 100 ans. Fields n’est que le deuxième Black QB que la franchise ait jamais rédigé, et le premier depuis Vince Evans en 1977. Il sera le deuxième quart-arrière le plus rapide de la ligue derrière Lamar Jackson à partir du moment où il disputera son premier match, mais la chose merveilleuse à propos du match de Fields est que son athlétisme aberrant n’est pas le fondement de ses compétences, mais plutôt un complément à sa formidable capacité de passe de poche.

Trubisky aurait peut-être également été considéré comme l’un des cinq premiers choix légitimes des projets de simulation à venir dans le repêchage de 2017, mais il y a un monde de différence entre le niveau de perspective qu’il sortait de Caroline du Nord par rapport à Fields. Trubisky a siégé sur le banc pendant deux ans à l’UNC et a immédiatement aggravé son équipe au cours de sa seule saison en tant que partant en 2016. Fields a eu 11 touchés de plus et trois interceptions de moins sur près de 100 tentatives de moins en deuxième année que Trubisky lors de son évasion. saison junior. L’équipe de Fields a également gagné aux plus hauts niveaux du sport, mis en évidence par une performance de 385 verges et six touchés pour renverser le favori du titre national Clemson en séries éliminatoires. Il y a tellement de chiffres qui suggèrent que Fields est une perspective absolument élite chez QB.

Fields a été considéré comme un étalon sans aucun doute depuis le moment où il a gravi les échelons en tant que recrue, et il n’a jamais prouvé qu’il était rien de moins que cela. Il n’y a aucune certitude dans le repêchage de la NFL, en particulier avec les quarts, mais si les Bears gâchent celui-ci, ils risquent de ne jamais réussir.

Le fait que Fields ait été repêché le même jour qu’Aaron Rodgers a commencé à forcer sa sortie de Green Bay ne fait que rendre les choses encore plus douces. La liste des Bears a encore beaucoup de problèmes, et l’entraîneur-chef et le directeur général restent des points d’interrogation majeurs. Pour une fois, cependant, les ours ont de l’espoir. C’est quelque chose sur lequel tout Chicago devrait s’entendre.