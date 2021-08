Justin Fields & Xavier Jones 10z viral

La chasse aux meilleurs choix de dormeurs de football Fantasy 2021 est l’une des parties les plus amusantes de la saison de repêchage de football Fantasy. Les dormeuses de football Fantasy de la NFL sont de toutes formes et tailles, de quarts, de récepteurs larges, de demis et d’extrémités serrées. Trouver l’un de ces choix de dormeurs de football Fantasy est l’un des meilleurs moyens d’élever votre équipe au niveau supérieur. Alors maintenant, nous allons rechercher ces choix de dormeurs de football Fantasy 2021 recherchés pour vous aider à gagner votre ligue.

Dominez votre repêchage cette année avec des nouvelles et des choix de la nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football d’Awesemo

Dormeurs 2021 Fantasy Football MUST-DRAFT

Marquez Callaway — WR — NON

Il semble que Marquez Callaway est le favori pour être WR1 à la Nouvelle-Orléans. Sans Michel Thomas, il y a de la place pour de nouveaux récepteurs larges voir des cibles. Callaway a semblé le meilleur de tous les receveurs larges lors du premier match préparatoire, enregistrant trois réceptions sur quatre cibles de 61 verges. Bien qu’il soit peu probable que Callaway affiche les numéros de Thomas, il est possible qu’il devienne la cible n ° 1 de la Nouvelle-Orléans. Même avec le jeu de quart-arrière quelque peu risqué, trouver le meilleur receveur d’une équipe à la fin des repêchages vaut toujours le coup.

Jared Cook — TE — BAC

Les choses commencent à se compliquer après le top 12. Mais Jared cuisinier pourrait aller en grande partie non repêché, et il est une option assez sûre à la position. Bien que ce soit sa première année avec les Chargers, Cook a été un pari fantastique relativement constant au cours des dernières saisons avec les Saints et les Raiders. Avec la sortie de Chasseur Henri pour les Patriots, la porte est grande ouverte pour une nouvelle extrémité serrée. Dans une infraction aussi forte, Cook offre un avantage parmi les huit premiers et est actuellement repêché en dehors du top 18 des extrémités serrées, ce qui fait de lui un choix attrayant de dormeur de football Fantasy 2021.

JD McKissic — RB — ÉTAIT

Pendant toute la saison morte, il y avait de l’espoir que Antonio Gibson deviendrait la bête de somme à Washington. Ces rêves semblent être morts, comme JD Mckissic jouait un rôle similaire dans le match de pré-saison comme il l’a fait la saison dernière. Bien que cela ne signifie pas que les joueurs ne peuvent pas drafter Gibson, cela augmente la valeur de McKissic. McKissic est plus qu’une simple menotte moyenne en raison de son temps de jeu lorsque Gibson est en bonne santé. Il a également une emprise sur Gibson lorsqu’il s’agit de recevoir du travail, car il a vu 110 cibles la saison dernière. Il devrait être simple de s’attendre à un travail similaire à moins que quelque chose ne change la semaine prochaine dans la pré-saison.

Justin Fields — QB — CHI

Tandis que Justin Champs est peu susceptible de voir le rôle de départ avant quelques semaines dans la saison, tout ce qui fait est de réduire sa position de repêchage moyenne. Finalement, il partira pour les Bears. Une fois qu’il devient le partant, sur une base de points par match, il pourrait facilement être un quart-arrière du top 12. Il avait l’air bien à ses débuts en pré-saison et bien meilleur par rapport à Andy Dalton. Il a une chance d’être l’un des meilleurs choix de dormeurs de football Fantasy en 2021 une fois qu’il deviendra le starter.

Obtenez 25 % de réduction sur l’Awesemo+ NFL annuel

Utilisation du code promotionnel BLITZ, vous pouvez obtenir 25 % de réduction sur le forfait Awesemo+ NFL, notre meilleur abonnement NFL des années ! Cela inclut un accès complet à tout ce que nous avons à offrir pour la NFL DFS, y compris les projections DFS de pré-saison et les cartes de profondeur mises à jour.

Xavier Jones — RB — LAR

Tandis que Xavier Jones aurait probablement besoin d’une blessure à Darrell Henderson Jr pour devenir fantastique, il semble que le rôle n ° 2 soit le sien à Los Angeles. Avec l’efficacité de l’offensive des Rams avec Matthieu Stafford, tout retour en arrière entrant dans le rôle de départ pourrait réussir. Bien qu’il ne soit en réalité qu’une menotte, Jones est digne d’être inscrit.

Merci d’avoir lu jusqu’à la fin de cet article ! Si vous appréciez cela libre contenu et que vous voulez en voir plus chaque jour, vous pouvez nous aider en partageant cet article sur les réseaux sociaux !

Vous voulez plus de choix, de stratégie et de conseils pour Fantasy Football ? Consultez nos classements Fantasy Football, nos aide-mémoire imprimables Fantasy Football, nos meilleurs choix de dormeurs Fantasy et nos profils de joueurs Fantasy Football. Si tout ce contenu gratuit ne vous suffit pas pour dominer votre repêchage Fantasy Football cette année, consultez le kit de repêchage Awesemo Fantasy Football, qui comprend des outils sophistiqués et des données Fantasy exclusives que vous ne pouvez obtenir que de nous. Nous avons également une toute nouvelle chaîne YouTube Fantasy Football où vous pouvez écouter tous les jours les meilleures vidéos fantasy du secteur.