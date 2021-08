Justin Gaethje contre Michael Chandler en danger : Chandler ne s’est pas fait vacciner

Justin Gaethje contre Michael Chandler n’a pas été officiellement annoncé mais est attendu pour l’UFC 268. Bien que le combat soit en danger.

Comme il l’a lui-même confirmé sur Instagram, Chandler n’a pas encore été vacciné: « Ils ne vont pas encore me vacciner. Non pas que ce soit anti-vaccin. Ce n’est pas que je ne crois pas au vaccin, nécessairement. Je ne vais tout simplement pas recevoir le vaccin tant qu’il n’est pas approuvé à 100% par la FDA. Nous avons eu des centaines d’essais cliniques, tout comme nous avons eu les vaccins que mon fils a reçus : la rougeole et la varicelle et tous les vaccins qui existent depuis 100 ans et qui ont été testés. Nous verrons. je ne sais pas ce qui va se passer“L’ancien prétendant au titre mondial des poids légers de l’UFC a commencé à parler.

Il a poursuivi: «Les chances que l’UFC puisse vendre des billets pour le Madison Square Garden uniquement aux personnes vaccinées réduisent vraiment leur capacité à vendre des billets pour le Madison Square Garden. Je pense que cela jette un doute sur la possibilité que Madison Square Garden se produise réellement. Mais comme je l’ai dit, je ne suis pas contre les vaccins. Je pense que les vaccins sont efficaces. Je pense que c’est à chacun de décider s’il veut ou non se faire vacciner. Je ne serai pas vacciné avant le 6 novembre, je ne pourrai donc pas me produire ni me divertir au Madison Square Garden« Michael Chandler a conclu.

