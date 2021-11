Justin Gaethje dit que Conor McGregor veut mes « secondes bâclées »

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

« J’ai l’impression que nous sommes à l’école primaire et Conor McGregor me suit partout en essayant de récupérer mes secondes bâclées. »

C’est Justin Gaethje dynamitage The Notorious, racontant TMZ Sports Conor McGregor essaie de combattre tous les mecs qu’il a déjà battus, et la star de l’UFC pense que c’est assez comique.

« Je déteste le dire parce que c’est irrespectueux envers les adversaires que je bats », dit Justin.

« J’ai combattu Cowboy [Cerrone]. Ensuite, il veut combattre Cowboy. Je viens de tabasser Chandler. Maintenant, il veut combattre Chandler. Il ne dira jamais mon nom. Et, Ferguson est aussi sur la liste maintenant. »

Bien sûr, Gaethje – le poids léger classé n ° 2 – a battu Chandler par décision unanime à l’UFC 268 … dans l’un des plus grands combats de tous les temps.

Et, l’année dernière, Justin a battu Tony Ferguson par décision unanime… ce qui lui a valu un tir au titre contre Khabib.

Au cours des dernières semaines, Conor a exprimé son intérêt à combattre les deux hommes… Chandler et Ferguson.

Quelqu’un que la superstar irlandaise n’a pas appelé (au moins dernièrement) … est Justin.

Nous avons donc demandé à Gaethje – qui a déjà clairement indiqué qu’il voulait gâcher McGregor – s’il était toujours intéressé par le combat.

« Est-ce que je veux faire [Conor’s] le visage ressemble-t-il à celui de Tony Ferguson et Michael Chandler ? Absolument. Le permettra-t-il jamais ? Non! Il a beaucoup trop de gens intelligents autour de ce mec et ce n’est pas un idiot. »

« Il pourrait m’assommer. Olivera pourrait m’assommer, Poirier pourrait m’assommer, mais ils doivent prier Dieu pour qu’ils décrochent ce coup. »

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Nous avons également parlé à Justin de son boeuf avec Colby Covington (Gaethje s’entraîne avec le rival de CC, Kamaru Usman) … et JG le fait savoir, il ne cherche pas à se battre dans l’Octogone avec « Chaos ».

Mais, s’ils se voient dans les rues… comme le dit Justin, « Ça va foutre comme Donkey Kong. »