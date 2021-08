Justin Gaethje doute de l’arène à l’UFC 268 : “New York craint”

Justin Gaethje – UFC

L’UFC 268 pourrait avoir lieu au Madison Square Garden de New York mais Justin Gaethje doute que cela se produise.

L’ancien champion par intérim de l’UFC 155 livres affrontera le récent prétendant au titre Michael Chandler. Il n’y aura pas de championnat en jeu, mais le vainqueur s’avancera vers une opportunité de départ. Mais mettre le combat de côté et passer à l’arène de l’événement, “The Highlight” a dit ceci récemment (via MMA Junkie):

Avertissement

Je ne pense pas que ce sera à New York. Ce sera probablement au Texas ou quelque chose du genre, quelque part beaucoup plus agréable que New York. La ville de New York craint. Partout en dehors de cet endroit, nous serons prêts à partir », a-t-il commencé.

« Je viens de voir que New York abandonne certaines règles. Essentiellement Ils exigent que vous soyez vacciné et que vous présentiez une preuve de vaccination dîner à l’intérieur, faire de l’exercice à l’intérieur et organiser des spectacles et des divertissements à l’intérieur », a conclu Justin Gaethje en évoquant les raisons possibles qui conduiront l’événement à changer l’arène.

Et c’est que récemment son adversaire a affirmé qu’il ne se fera pas vacciner pour le 6 novembre.

Publicité