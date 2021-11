Justin Gaethje essaie de sauter dans l’ambulance de Michael Chandler après un combat classique de tous les temps

Justin Gaethje et Michael Chandler ont mené peut-être le meilleur combat pour ouvrir une carte principale dans l’histoire du pay-per-view UFC à l’UFC 268.

Les prétendants légers ont parcouru la distance au Madison Square Garden et ont laissé chaque morceau d’eux-mêmes dans l’octogone alors que Gaethje a pu prendre la décision, 29-28, 29-28, 30-27.

GETTY

Beaucoup de respect entre Justin Gaethje et Michael Chandler

La paire d’Américains a traversé une vraie guerre à l’UFC 268, mais il y avait beaucoup de respect après la bataille.

Aucun des deux hommes n’a fait de média après le combat et les deux ont été envoyés à l’hôpital. Cependant, Gaethje a essayé de monter dans l’ambulance de Chandler et a été vu en train de demander si son adversaire allait bien, selon Adam Catterall.

Les deux hommes auraient refusé de monter sur une civière ou d’utiliser des béquilles dans l’arène. Mais, la paire s’est embrassée dans l’octogone à la fin des 15 minutes.

Le combat a été aussi explosif que prévu et même si Chandler a subi une autre défaite après sa défaite au titre des poids légers de l’UFC contre Charles Oliviera plus tôt cette année, sa performance lui aura valu une tonne de respect et beaucoup plus de fans.

Gaethje a réussi à renverser Chandler au deuxième tour avec un uppercut magnifiquement chronométré, mais à maintes reprises, l’ancien double champion des poids légers de Bellator était prêt à manger les tirs visqueux de Gaethje et à les traverser pour maintenir le rythme.

Chandler a eu ses moments aussi. Au premier tour, les deux hommes se sont bercés après que Chandler ait fait chanceler Gaethje avec un genou en hausse qu’il a suivi d’un crochet. Quelques secondes plus tard, Gaethje titubait Chandler avec des crochets tout en se défendant contre la cage. Ce moment était typique du combat à bien des égards.

GETTY

Michael Chandler et Justin Gaethje ont tous deux eu du succès dans la poche

GETTY

Justin Gaethje a abattu Michael Chandler avec un superbe uppercut

C’était la première fois que Gaethe prenait une décision dans sa carrière à l’UFC. Le joueur de 32 ans passe à 22-3 et ne vous y trompez pas, il faut aussi un type particulier de combattant pour tenir la distance avec The Highlight.

Chandler a maintenant 22-7, mais il ne luttera pas pour des affrontements importants dans une division à 155 livres.

Gaethje est probablement maintenant le candidat naturel pour affronter le vainqueur de la championne des poids légers de l’UFC Oliviera ou Dustin Poirier à l’UFC 269.

GETTY

Michael Chandler avec un énorme takedown