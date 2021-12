Justin Gaethje est honnête sur l’évolution de Charles Oliveira en combat possible : « Si ma frappe n’est pas la meilleure, je suis foutu »

Considéré comme le prochain challenger de Charles Oliveira dans sa prochaine défense de départ, Justin Gaethje semble être conscient des risques possibles d’affronter le champion en titre et a déjà commencé à planifier sa stratégie en cas d’événement.

Dans une interview avec ESPN, l’ancien champion par intérim a déclaré qu’il devait être supérieur au Brésilien dans le combat debout, sa force à chaque combat.

« En fin de compte, si ma frappe n’est pas la meilleure, je suis foutu et je suis bon. Je suis doué pour créer de la pression, générer des dégâts et éviter les éliminations. Alors définitivement, il va avoir besoin de me rabaisser, car je vais avoir beaucoup de succès dans le département des échanges », Je vous assure Gaethje.

Malgré l’assurance de l’efficacité de leur combat permanent, Justin Gaethje Il a également été frappé par l’évolution de la frappe du champion des poids légers, mais il a réaffirmé qu’il devait être supérieur dans ce domaine, au cas où il voudrait être couronné nouveau champion des poids légers de l’organisation.

« Il est incroyablement dangereux dans les échanges. Ses genoux, ses coudes, sa capacité à créer de la pression, à contrôler la distance. Mais il vaut mieux être plus haut que ça Je serai dans une situation confuse « Gaethje a reconnu.

A la fin de l’entretien, Gaethje Je parle de la critique constante qu’il a faite de Charles Oliveira dans le passé, cataloguant le champion de « Faible ». Selon l’ancien champion par intérim, Charles Il lui a prouvé qu’il avait tort et il ne doute pas qu’il sera à un niveau élevé lorsqu’ils se rencontreront dans l’Octogone.

«Je n’ai jamais dit que Charles Oliveira avait abandonné au premier ou au deuxième tour. Je parlais de profondeur. Quand le combat atteint des moments critiques et complexes. Mais, de toute façon, il parlait d’Oliveira. Il a prouvé que j’avais tort, mais mon travail sera de prouver qu’il avait raison quand j’entrerai dans l’octogone avec lui, je le ferai se rendre », conclu Gaethje. Twitter : https://twitter.com/mmaunola

