Justin Gaethje, heureux de combattre Michael Chandler : “Ça va être amusant”

Justin Gaethje | Image: Steven Branscombe-USA AUJOURD’HUI Sports

Si rien ne change Justin Gaethje et Michael Chandler se rencontreront à l’UFC 268. Et “The Highlight” est très content de ce combat. Les deux ont connu des hauts et des bas ces dernières semaines. Il n’y a pas si longtemps, Gaethje lui-même a répondu aux accusations de Chandler de ne pas vouloir se battre : « Michael Chandler parle pour le c*lo. J’attendais le deal pour le combat depuis trois semaines étant au camp et je me réveille en apprenant que son papa Dana (White) lui a donné une chance de remporter le titre. Il est hors service depuis le KO. Qu’est-ce que je rate? je suis en vacances et ce crétin ternit ma réputation. Trois ou quatre fois ?”.

Dans de nouvelles déclarations, l’ancien champion par intérim de 155 livres était enthousiasmé par ce combat car il affrontera quelqu’un qu’il n’aime pas (via MMA Junkie) : « Je n’ai rien de mal à dire. Cela fait un moment que je n’ai pas combattu quelqu’un que je n’aimais pasà. Pour une raison quelconque, c’est un peu différent. Je pense que c’était James Vick, le dernier gars que j’ai combattu et que je n’aimais pas. Ce sera amusant de te frapper (Chandler) au visage. Je suis excité de combattre quelqu’un que je n’aime pas. Cela fait longtemps. Je n’ai aucune raison de ne pas t’aimer. Quelque chose dans ton visage me donne envie de la frapper», a-t-il conclu.

Avertissement

Maintenant, il ne reste plus qu’à savoir si Justin Gaethje s’amuse beaucoup à battre Michael Chandler jusqu’à ce qu’il le batte ou est-ce lui qui finit par remporter la victoire. Cela peut certainement être l’un des combats de l’année et le vainqueur ira au titre mondial.

Publicité