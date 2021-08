Justin Gaethje n’oublie pas Dustin Poirier : “Après Michael Chandler”

in

Justin Gaethje combattrait Michael Chandler à l’UFC 268 mais veut avoir un match revanche avec Dustin Poirier après. Rappelons que les deux se sont rencontrés en avril 2018 et que “The Diamond” a gagné par KO technique.

Justin Gaethje n’oublie pas Dustin Poirier

“The Highlight” a ainsi répondu à un fan qui a déclaré sur les réseaux sociaux que son année serait finie si l’un des deux remporte le championnat du monde.

« Dustin Poirier va éliminer Charles Oliveira en décembre. Après avoir écrasé Michael Chandler le 6 novembre quelque part dans le monde, j’aurai ma revanche et vous allez voir à nouveau le meilleur combat de la planète en 2018.. C’est l’année que je recherche.

De nombreux fans seraient sûrement ravis de voir le différend pour le titre mondial des 155 livres être résolu de cette manière dans les mois à venir. Mais il y a beaucoup de choses à se passer pour que ce match revanche soit possible nous verrons donc s’ils se produisent vraiment ou non et ce qui se passe avec les deux combattants.

Il faut aussi mentionner que aucun des deux matchs mentionnés n’a été officiellement annoncé nous serons donc attentifs à toutes les nouvelles qui pourraient survenir dans les semaines à venir.



