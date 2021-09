Justin Hartley et sa femme Sofia Pernas font tourner les têtes dans des tenues assorties

C’est nous qui nous pâmons Justin Hartley et Sofia pernas« dernier moment sur le tapis rouge.

Les jeunes mariés, qui se sont mariés en privé plus tôt cette année, sont sortis pour célébrer la soirée pré-Emmys de la Television Academy le vendredi 7 septembre. 19 à Los Angeles.

Pour lancer l’affaire étoilée avant les Emmy Awards 2021 de dimanche, Justin et Sofia ont épaté le tapis rouge dans des ensembles bleu royal assortis. L’acteur de This Is Us avait l’air aussi suave que jamais dans un costume bleu marine à motifs qu’il a associé à une chemise boutonnée blanche, une cravate en vichy et des chaussures habillées noires.

Quant à Sofia ? La star du feuilleton a fait tourner les têtes en portant une robe en satin bleu avec un ourlet à volants et une fente sexy. Elle a accessoirisé avec des talons sandales à lanières, des boucles d’oreilles délicates et des couches de colliers de diamants.

La soirée rendez-vous de Justin et Sofia marque le deuxième événement public auquel ils ont assisté ensemble en tant que couple. De retour en mai, un jour avant E! News a rapporté qu’ils s’étaient mariés, le couple a montré ce qui semblait être des alliances aux MTV Movie & TV Awards 2021.