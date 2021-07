Justin Hartley, Zachary Levi et plus en guest star dans la saison 20 ⋆ 10z viral

Les acteurs et les créatifs de la longue série de comédies animées de Fox, Family Guy, se sont réunis à [email protected] pour célébrer 20 ans d’épisodes hilarants avec des anecdotes virtuelles et une allumeuse pour la saison à venir.

Le créateur et star de la voix Seth MacFarlane a rejoint Alex Borstein, Mila Kunis, Seth Green et le dernier ajout Arif Zahir ainsi que les producteurs exécutifs Rich Appel et Alec Sulkin pour un jeu amusant et a annoncé des ajouts de voix assez excitants.

Entre les séries d’anecdotes, Appel a pris le temps de prononcer plusieurs noms qui devraient faire leurs débuts et revenir dans la saison 20. Zachary Levi fera sa première apparition vocale dans la série dans un rôle qui impliquera une musique similaire à celle de son nouveau venu dans la série, Dynasty. star Elizabeth Gillies.

L’acteur de This Is Us Justin Hartley et Patton Oswalt feront également leurs débuts dans la série dans de nouveaux rôles aux côtés de la star invitée Peter Macon qui interprétera le nouveau patron de Peter Griffin. Quant aux stars invitées de retour, Appel a taquiné Jay Pharoah qui reviendra dans un nouveau rôle récurrent après avoir prêté sa voix à trois épisodes ces dernières années.

Sam Elliott devrait également revenir en tant que maire de Wild Wild West avec Doug de Chris Parnell. Leslie Uggams et Kenny Loggins devraient également exprimer des versions d’eux-mêmes au cours de la saison historique. Family Guy a fait ses débuts en 1999 et a couru pendant 19 saisons sur Fox.

La saison 20 devrait arriver cet automne. En attendant, découvrez le casting dans leur [email protected] panneau, ci-dessous, et restez à l’écoute pour plus d’informations sur la saison 20.

gars de la famille, Saison 20, TBA, Renard