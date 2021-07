Justin Hawkins de The Darkness sur le prochain Lp “Motorheart”: “Nous ne voulions pas faire d’album de verrouillage”

L’OBSCURITÉ leader Justin Hawkins a parlé à Chaoszine du prochain album du groupe, “Coeur moteur”, dont la sortie est prévue le 15 octobre via Vinyle de cuisine. Lorsqu’on lui a demandé comment c’était de faire un LP pendant la pandémie, Justin dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Le [other] les gars [from the band] écrivaient de Londres, et je travaillais ici [home] en Suisse. Et nous avons eu cette chose; c’est appelé Ecouter. Alors quand j’enregistrais ma voix, j’ai pu communiquer avec mon frère [THE DARKNESS guitarist Dan Hawkins], qui produisait le disque depuis le Royaume-Uni. Je pourrais donc lui parler. Et il ferait mes prises. C’était un peu comme un plugin sur Outils professionnel.

“Quand on y pense, si je suis dans la cabine vocale avec mes écouteurs allumés et que le producteur est à l’extérieur de la cabine vocale, c’est le même niveau d’interaction que d’utiliser Ecouter et être dans un pays différent », a-t-il expliqué. « Cela ne fait pas vraiment de différence – les milliers de kilomètres qui nous séparent n’ont pas vraiment d’importance, car c’est la même expérience ; J’entends sa voix mais je ne vois pas son visage, comme dans un studio normal. Donc c’est devenu assez normal, en fait, dès que le processus d’enregistrement a commencé. La seule différence serait dans l’écriture — nous n’avons pas collaboré de la même manière avec l’écriture. Mais nous avions tous le même manifeste. Nous voulions faire un disque de rock édifiant avec juste du bon boogie rock dessus. On ne voulait rien d’intelligent, rien de trop métal, rien de trop acoustique et rien de trop… Il n’y a pas vraiment de power ballade sur cet album ; nous faisons normalement une ballade de puissance. Il n’y a pas de chansons tristes dessus. Cela ressemble à un AÉROSMITH album ou quelque chose comme ça – c’est juste un peu de bon rock and roll.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile de se mettre d’humeur à écrire un album édifiant pendant la crise du COVID-19, Justin a déclaré: “Nous ne voulions pas faire un album de verrouillage. Au début de cette chose, il y avait beaucoup de musique de verrouillage qui sortait, et c’était de la musique qui a été influencée et informée par l’expérience de la pandémie. Et c’est tentant de faire ce genre de chose, mais je ne pense pas que ce soit notre travail. Je pense que notre travail est de fournir autre chose, vraiment. Nos fans veulent nous entendre pisser dessus et faire des bêtises [stuff]. D’autres personnes peuvent faire les autres choses ; nous ferons simplement ce que nous faisons. Même si tu te sens triste, c’est bien d’écrire une chanson joyeuse, je pense. Il y a plus d’une façon d’aborder chaque situation, et L’OBSCURITÉ probablement, même si c’est tentant de faire des choses sérieuses et tristes, ce n’est pas ce que notre public veut entendre, et je ne pense pas que ce soit vraiment ce que nous voulons faire. Nous voulons juste passer un bon moment.”

L’OBSCURITÉ entreprendra une tournée complète au Royaume-Uni en novembre et décembre de cette année avec le soutien de LION BRITANNIQUE, le side project du légendaire IRON MAIDEN fondateur et bassiste Steve Harris.



