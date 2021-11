Justin Hawkins explique pourquoi le lion britannique de Steve Harris s’est retiré de la tournée britannique Darkness

Le mois dernier, LION BRITANNIQUE, le projet parallèle de IRON MAIDEN bassiste et fondateur Steve Harris, s’est retiré de la tournée britannique annoncée précédemment avec L’OBSCURITÉ, citant des « protocoles » de tournée « complètement inacceptables ».

L’OBSCURITÉLe trek de UK a débuté le 17 novembre à Brighton et se terminera le 17 décembre à Londres.

Interrogé dans une nouvelle interview avec TotalRock À propos LION BRITANNIQUEla décision de se retirer de la tournée, L’OBSCURITÉ leader Justin Hawkins dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il est très important que nous restions sans COVID. Nous ne voulons pas finir par devoir annuler des spectacles. Nous testons donc tous les jours et bouillonnons très strictement. Personne n’a autorisé ses femmes, petites amies, partenaires, amants. C’est donc C’est vraiment une expérience insulaire. C’est inhabituel pour nous ; nous sommes normalement le groupe de la fête. »

« Le truc à propos LION BRITANNIQUE est-ce que je pense qu’ils étaient… [Steve] très réussi avec son autre groupe. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous retirer d’une tournée en raison d’un désaccord sur les mesures COVID, mais il le peut évidemment, et c’est leur prérogative. Je pense qu’ils font leurs propres trucs maintenant. Je suis vraiment content que nous ayons [fellow British rock band] WAGONS MASSIFS au [the tour as BRITISH LION‘s replacement], qui n’hésitent pas à se tester tous les jours. C’est tout ce que nous demandons, vraiment. »

Lorsque LION BRITANNIQUE a annoncé pour la première fois qu’il se retirait de L’OBSCURITÉ tournée, le Harris-Le groupe dirigé a déclaré dans un communiqué: « En raison de circonstances indépendantes de notre volonté LION BRITANNIQUE sommes vraiment tristes et déçus de vous annoncer que nous ne pourrons pas participer à la tournée avec L’OBSCURITÉ. Très récemment, nous avons reçu leurs propres protocoles qui ne sont pas des protocoles gouvernementaux qui sont totalement inacceptables pour nous. Par conséquent, nous n’avons pas d’autre choix que de nous retirer de la tournée. »

Le mois dernier, LION BRITANNIQUE a annoncé qu’il organiserait sa propre tournée en tête d’affiche au Royaume-Uni en novembre/décembre 2021.

LION BRITANNIQUEle deuxième album de, « La combustion », est sorti l’année dernière.

Le groupe a terminé sa première tournée américaine en janvier et février 2020.

« La combustion » est sorti le 17 janvier 2020 en digipack CD, vinyle double gatefold et formats de téléchargement numérique via Explorateur1 Musique (E1). Le LP a été enregistré, conçu et mixé à Studios de la basse-cour par Tony Newton et produit par Steve Harris.

LION BRITANNIQUE comprend le chanteur Richard Taylor, guitaristes David Hawkins et Grahame Leslie, Harris à la basse et aux claviers, et batteur Simon Dawson.



