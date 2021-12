Justin Hawkins sur les hélicoptères volants, les tigres blancs et pourquoi le rock se repose

Justin Hawkins a connu tous les hauts et les bas que le rock’n’roll a à offrir. Son groupe, The Darkness, était un phénomène primé aux Brit Awards au début des années 2000, vendant de manière inattendue plus de trois millions d’exemplaires de leur premier album Permission To Land avant d’imploser après le suivi One Way Ticket To Hell… And Back.

Leur deuxième acte a été nettement moins combustible ; Le nouvel album exubérant Motorheart est leur sixième depuis leur réunion en 2011. Né à Norfolk, Hawkins vit actuellement dans la Suisse rurale, d’où il nous rejoint via Zoom pour revenir sur les leçons qu’il a apprises de deux décennies au rock. « Ça va être assez court, alors, » dit-il avec un sourire.

Tu as besoin d’un ego pour être dans un groupe

Si vous n’avez pas d’ego, vous ne le faites pas bien. Mais cela peut entraîner des problèmes, comme nous l’avons découvert dans le passé. Nous avons déjà vu tout exploser une fois, et les situations qui pourraient potentiellement conduire à cela se produisent toujours, mais nous avons appris à éviter que cela n’explose à nouveau. Cela demande juste un peu de compréhension les uns des autres, et de vous-même aussi.

La communication est bien meilleure dans The Darkness cette fois-ci. Il y a moins de rancune, moins de ragoût sur les choses, moins de bouderie – nous ne prétendons pas que tout va bien alors nous n’avons plus de retombées massives. C’est peut-être l’âge, mais je pense que c’est vraiment un cas d’une fois mordu, deux fois timide.

Lowestoft sera pour toujours dans mon cœur

J’ai toujours aimé Lowestoft. S’il y avait un moyen d’avoir les opportunités que Londres offrait tout en vivant à Lowestoft, je l’aurais fait. Je pourrais imaginer y prendre ma retraite un jour. Le fait qu’elle ait la réputation d’être une ville un peu merdique me fait l’aimer encore plus.

La plage a le sable le plus doux imaginable, plus doux que celui que vous obtiendrez dans des climats plus tropicaux. Il a été réduit en purée par les vagues tumultueuses de la mer du Nord jusqu’à ce qu’il devienne de la farine. Il faut juste éviter les aiguilles.

Le suisse est une langue difficile à apprendre

Je vis en Suisse maintenant. J’ai le permis de séjour le plus élevé, mais vous devez apprendre la langue pour obtenir la pleine citoyenneté. Comment va mon Suisse ? [Comedy Mittel-European accent] C’est un nerd guud. Je joue au football pour l’équipe d’un vieil homme ici, donc je ramasse des trucs, même si la plupart du vocabulaire que j’ai est lié au sport. Comme je sais si quelqu’un court derrière moi, parce que les gens crieront « Hintermann ! », ce qui signifie « homme derrière ».

Devenir végétalien était un griffonnage

Je suis végétalien depuis neuf ans. Le point de basculement a été lorsque ma femme a dit : « Nous devenons végétaliens maintenant. » Pour être honnête, j’y étais déjà presque. J’étais super en forme à l’époque, et la seule chose que je mangeais qui était méchante dans le monde végétalien était des poitrines de poulet pochées et pelées, donc ce n’était pas difficile.

Parfois, je ressens ce genre de fatigue, mais je ne pense pas que cela soit lié au véganisme. J’ai un taux de fer anormalement bas, je suis juste en dessous du niveau où ils commencent à faire des infusions. Ils ont vérifié mon sang et ont dit: « C’est vraiment mauvais. » Ensuite, ils sont revenus et ont regardé des tests plus anciens et c’était : « Oh, ça a toujours été comme ça. Continuez comme vous étiez.

Glasgow est un endroit spécial pour The Darkness

C’est complètement différent de n’importe quelle autre ville sur ces îles. Il n’y a jamais de meilleur spectacle sur aucune tournée. Lorsque nous arrivons à Glasgow, la chose que nous nous disons est : « Bienvenue tae Glasgae ! » On avait cette chanson sur notre nouvel album, et on s’est dit : « On a besoin de quelque chose qui ressemble un peu à Welcome To The Jungle. Et nous sommes allés: « Bienvenue Tae Glasgae! »

Nous sommes assurés de ne pas avoir un mauvais accueil là-bas maintenant, alors peut-être que nous devons penser à écrire une chanson pour chaque ville où nous avons déjà eu un mauvais concert. En fait, c’est vraiment ennuyeux que nous venons juste de trouver ça idée maintenant. Cela aurait été tellement mieux si nous l’avions fait il y a des années.

Piloter un hélicoptère demande de la finesse

La première chose que je voulais vraiment être était un pilote d’hélicoptère. Les scouts ne m’intéressaient pas – je ne voyais pas l’intérêt d’être dans une forêt et d’être mordu par des tiques. De plus, les hélicoptères étaient à la mode dans les années 80 : [reels off ’copter-centric TV shows] Blue Thunder, Airwolf, TC de Magnum.

Je n’ai pas de licence hélicoptère, mais j’ai pas mal d’heures de vol. Mon ami m’a donné le meilleur des conseils. Il m’a vu vraiment attaquer le joystick comme si je jouais à un simulateur vidéo. Il a dit : « Pourquoi l’attrapez-vous comme si c’était une piqûre de navvy ? Traitez-le délicatement.

Si vous sortez dans la foule sur les épaules de quelqu’un, soyez prudent

La première fois que je suis sorti dans la foule sur les épaules de quelqu’un, c’était au quatrième ou cinquième spectacle de Darkness. Pedro [Ferreira, original Darkness soundman and producer] était physiquement parfait pour le travail de me porter – il était si puissant qu’il aurait pu m’avoir et [Darkness guitarist/Justin’s brother] Dan sur ses épaules.

Mais il y a eu des mésaventures dans la foule. Eh bien, je les décrirais moins comme des mésaventures, plus comme des agressions sexuelles. Les gens doigtaient votre trou du cul, essayant d’y mettre des trucs. C’est comme : « Qu’est-ce que tu fais ?!

Vous trouvez des amis dans les endroits les plus étranges

La principale chose dont je me souviens d’avoir été chez The Brits en 2004, c’était de traîner avec les Black Eyed Peas. Ils étaient bizarrement devenus de très bons amis. L’année précédente, leur chanson Shut Up avait empêché I Believe In A Thing Called Love d’être le numéro un, et lorsque nous les avons rencontrés, ils ont montré de véritables remords. Nous avons tourné avec eux lors du Big Day Out en Australie au début de 2004, et je me levais et faisais un solo sur Let’s Get It Started. C’était une relation brillante. Ce sont des gens adorables.

Quand il s’agit d’accessoires de scène, rêvez grand

J’avais l’habitude de fantasmer de monter moi-même sur un tigre blanc gelé dans du formaldéhyde après ma mort, afin qu’il puisse être roulé pendant ma cérémonie funéraire. Donc, quand nous avons eu l’opportunité d’avoir un accessoire de scène où je montais quelque chose, ça devait être un tigre blanc. La première fois que nous l’avons utilisé, c’était à Nottingham Arena.

Le moment vient où je sors sur le tigre, jouant ce gros solo de guitare, sauf que la guitare ne fonctionnait pas. J’étais donc juste assis sur un tigre blanc géant, sans vraiment pouvoir jouer à quoi que ce soit. Quand je suis revenu et que ma guitare a fonctionné, nous sommes repartis, seulement à reculons. Les gens disent : « Oh, vous devriez récupérer le tigre. » Non, vous ne pouvez pas tout à fait faire ça à Rock City.

Le succès peut vous faire perdre de vue ce que vous faites

La seule raison pour laquelle nous avons commencé The Darkness était par défi : « Personne ne se soucie de ce que nous faisons, alors merde, faisons ce que nous voulons faire. » Mais il est devenu bien plus grand que nous ne l’avions jamais imaginé, alors le défi a un peu changé de couleur. Au lieu de « Nous allons le faire quoi qu’il arrive ! » c’est devenu « Ouais, enfin, enculés! »

Ce qui n’a jamais été le plan. Il y a eu une période où nous avons eu beaucoup, beaucoup d’opportunités et ce n’était pas dans notre nature de refuser quoi que ce soit. C’était boule de neige, sauf que nous faisions rouler la boule de neige et nous y étions pris en même temps. Nous savions que nous aurions dû arrêter, mais nous avons continué à le faire.

Le chanteur masqué était une expérience solitaire

Les règles normales ne s’appliquent pas à The Darkness lorsqu’il s’agit de choses un peu humiliantes. Tout ce qui nous fera sortir sera pris en considération. Mais faire The Masked Singer était solitaire. Vous n’avez pas le droit d’avoir un entourage dans les coulisses, car l’entourage d’autres personnes pourrait reconnaître le vôtre et cela gâcherait le tout.

Alors tu y vas tout seul, tu mets un masque, tu chantes des chansons, et c’est tout. Je ne l’ai pas pris trop au sérieux. Je voulais sortir la première ou la deuxième semaine. Si j’étais resté plus longtemps, j’aurais raté l’anniversaire de ma fille. De plus, la nuit où j’ai été démasqué, mon nom était le terme le plus recherché sur Google. Ça fait longtemps que ça n’a pas été comme ça, laissez-moi vous dire.

Agir est beaucoup moins amusant qu’il n’y paraît

J’ai fait quelques petites choses dans des films. Je criais Seigneur Sutch [in 2008 Joe Meek biopic Telstar]. Quand le réalisateur, Nick Moran, m’a dit ce dont il avait besoin, c’était du genre : « D’accord, je peux le faire, mais tu devrais vraiment demander à Russell Brand. » Et je pouvais dire à son visage qu’il avait déjà demandé à Russell Brand !

Sur le plateau, c’était étrange. Il y avait tous ces gens là, comme James Corden, mais personne ne voulait me parler à part Nick Moran. Normalement, ce serait bien – je n’ai pas particulièrement envie de parler à quelqu’un d’autre. Mais je ne voulais pas vraiment être là, et je n’aimais pas vraiment ça. Je passais des heures à regarder une assiette de vicomtes en pensant : « Oh, je ferais mieux de ne pas en avoir une. »

Le rock n’est pas mort, il tourne juste au ralenti

C’est toujours un peu dramatique quand les gens disent : « Le rock est mort » ou « Le rock a perdu son mojo ». Ce n’est pas le cas. Il a généralement un mojo au ralenti jusqu’à ce que quelque chose arrive et revigore tout. C’est arrivé avec Nirvana et, oserais-je le dire, c’est arrivé avec The Darkness. Il y a cette explosion d’intérêt, puis elle revient à son état de repos.

Il y a eu des trucs qui ont été presque excitants récemment, mais j’ai du mal à entrer dans les artistes qui n’ont qu’une influence très spécifique – un album particulier d’un groupe particulier. Obtenez juste une autre influence, mélangez-la. Les gens disaient que The Darkness était comme AC/DC et Queen. C’est deux influences. Deux est littéralement deux fois plus bon qu’un.

Embrasser le ridicule

Ai-je déjà regardé en arrière et pensé : « Qu’est-ce que je portais ? Ouais – à chaque fois. La meilleure tenue que j’aie jamais portée était une paire de fusées éclairantes si basses que mes fesses pendaient tout le temps dans le dos, combinées à une petite veste boléro coupée au-dessus des mamelons, avec mon nom dans le dos. clous. Et une visière de tennis assortie, évidemment.

Les objectifs de vie sont essentiels

Frankie [Poullain, Darkness bassist] m’a dit quelque chose qui est en fait devenu un objectif de vie. Il a dit: « Tu vas être le seul gars qui peut porter un catsuit quand il aura cinquante ans. » Je suis dans quatre ans maintenant et je suis toujours sur la bonne voie. Je pourrais gonfler, je pourrais perdre une jambe, mais je vais quand même porter ce catsuit.

Mortorheart est sorti maintenant. The Darkness tournée aux États-Unis en mars et avril 2022.

