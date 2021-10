Justin Hayward a rejoint la prochaine production en tournée de la version musicale de Jeff Wayne de The War of The Worlds – Alive on Stage !, qui reviendra dans les arènes britanniques en 2022.

L’adaptation scénique du producteur américain de sa propre version album du classique de science-fiction HG Wells de 1898 a été un immense succès depuis ses débuts en 2006, suite à la popularité multi-platine du disque de 1978 lui-même. Hayward était le chanteur vedette de son tube phare, “Forever Autumn”, un single parmi les 5 meilleurs au Royaume-Uni. Les ventes mondiales estimées de l’album s’élèvent à 15 millions.

Hayward est apparu dans la production de 2006, reprenant son rôle original sur l’album en tant que Sung Thoughts of the Journalist, et est apparu dans d’autres incarnations depuis, y compris une tournée marquant le 30e anniversaire de l’album, en 2009. “Je suis très heureux être de retour dans la famille La guerre des mondes », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète et Moody Blues leader, “cette fois avec la production de Jeff The Life Begins Again Tour, qui arrivera dans les arènes en mars et avril 2022.

« Partout où je vais dans le monde, poursuit-il, ‘Forever Autumn’, avec ‘Nights in White Satin’, est l’une des chansons que les gens connaissent et aiment, et en tant que chanteur, c’est une joie de jouer. Cette production est sûre d’être spectaculaire, et la musique aussi merveilleuse que jamais. J’attends tout ça avec impatience.

Les dates britanniques de la tournée The Life Begins Again se déroulent du 23 mars au 9 avril 2022, date à laquelle elle se terminera par deux spectacles à l’O2 de Londres. Il y a aussi un spectacle au Ziggo Dome d’Amsterdam le 10 avril. Plus d’informations sur la visite sont disponibles ici.

Hayward, quant à lui, poursuit son tournée solo en cours des États-Unis, qui a commencé le 13 septembre à Chicago et la nuit dernière (3) s’est rendu à Sellersville, en Pennsylvanie. L’itinéraire comprend plusieurs sites de City Winery, notamment à Nashville demain (5) et à Atlanta jeudi. La tournée se termine le 15 octobre à Clearwater, en Floride. Sa dernière sortie était le single recto-verso du printemps 2020 avec « One Summer Day » et « My Juliette ».