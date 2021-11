Justin Herbert a mis en place LA pour une grandeur potentielle

Les Chargers ont appris une leçon très précieuse avec leur victoire sur les Steelers dimanche soir : il suffit de mettre le ballon dans les mains de Justin Herbert et de s’écarter.

Comme le savent tous ceux qui suivent le football, Herbert est déjà devenu l’un des meilleurs quarts de la ligue à seulement 25 matchs de sa carrière. Son talent physique était la raison pour laquelle les Chargers se sentaient à l’aise de lancer les dés sur lui avec le sixième choix du repêchage de la NFL 2020 et il les a récompensés en améliorant rapidement son jeu au point où toute l’offensive peut être exécutée à travers son obusier pour un droit bras.

Le succès d’Herbert – après quelques matchs de haut en bas plus tôt cette année – incarne les raisons pour lesquelles les scouts de la vieille école aiment un grand et grand quart-arrière avec un bras fort qui peut tenir dans la poche. Lorsque votre quart-arrière peut lancer un rayon laser à 50 mètres sur le terrain, cela ouvre un style d’attaque complètement différent. Ce n’est pas celui que les Chargers embrassent autant qu’ils le devraient, mais il semble qu’Herbert puisse réussir un gros jeu quand il en a envie.

Justin Herbert avec une corde transversale de 55 verges à Mike Williams lors d’un jeu de tirs tirés. pic.twitter.com/NxkPvaHcF2 – Nate Tice (@Nate_Tice) 8 novembre 2021

Les Steelers ont pu constater à quel point le football professionnel peut parfois être facile pour Herbert. Herbert apporte le même niveau de domination physique qu’un gars comme Lamar Jackson ou Michael Vick, mais d’une manière différente. Herbert est l’un des meilleurs athlètes sur tous les terrains sur lesquels il marche, cela se manifeste simplement d’une manière différente.

La plupart des quarts-arrières de la ligue ne devraient même pas tenter ce lancer et il le met juste sur l’argent sur le hash lointain. Si ce lancer se produisait à Madden, ce serait frustrant et il débouche ce ballon sans même transpirer.

Son bras lui permet de s’en sortir avec des lancers hors plate-forme et hors d’équilibre. Il a une marge d’erreur plus élevée dans son processus car son talent physique lui permet de faire des lancers qui seraient plus difficiles pour la plupart des quarts. Chute de la pression vers sa main libre? Pas de problème quand on a un bras capable de lancer la balle sur la lune.

Herbert peut sans effort lancer le ballon de football et effectuer les meilleurs lancers de manière routinière, mais sa capacité à brouiller et à jouer avec ses jambes fait de lui la menace offensive ultime.

Juste dimanche soir contre les Steelers, Herbert a couru 90 verges en neuf courses et a généré 7,7 points attendus ajoutés à ses brouilles, selon Ben Baldwin de .. C’est plus que la valeur d’un touché qu’il a fourni avec juste sa capacité à étendre les jeux avec ses jambes.

La partie fascinante avec Herbert est qu’il y a encore de la place pour que sa cohérence grandisse alors qu’il obtient de plus en plus de représentants contre les défenses de la NFL. Il est déjà l’un des joueurs les plus précieux de la ligue avec si peu de football à son actif par rapport à ce qu’il lui reste à accomplir dans sa carrière.

Les Chargers en ont un indéniablement bon. Comme l’a montré dimanche, il est tout à fait capable de reprendre un match tant que l’équipe n’a pas peur de lui remettre les clés et de le laisser travailler.

