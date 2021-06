Justin Lin de F9 était « déconcerté » et « bouleversé » par Han, mais sait comment il obtiendra justice pour Han

Justin Lin a amené Han, qui était apparu pour la première fois dans son film Better Luck Tomorrow, dans le giron de Fast and Furious en 2006 pour Tokyo Drift. Bien que le personnage soit décédé lors de sa première incursion dans la franchise Fast, le personnage a fait partie de chacun des films de Lin de la série, notamment Fast & Furious de 2009, Fast Five de 2011 et Fast & Furious 6 de 2013 Pour les deux films du principal Fast & Furious série de films Lin était absent, les fans ont fait campagne pour #JusticeForHan, et nous l’obtiendrons apparemment pour F9.