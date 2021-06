in

Il semble qu’au départ, le plan de Justin Lin était simplement de ramener Han dans un flashback et de ne pas révéler réellement que Han avait survécu à son accident de voiture. Mais pendant ce voyage et aux prises avec la question, il a pris la décision de ramener Han. Bien sûr, on suppose qu’il y aura encore beaucoup de flashbacks, car F9 devra expliquer comment Han a survécu à l’accident dans le troisième film.