Justin Lin révèle le détail de l’histoire de F9 qui a pris des mois à décider

Justin Lin ne voulait à l’origine pas inclure un appareil de fin du monde dans F9. Imaginez le film sans l’appareil Bélier ! Dans le film, l’appareil peut permettre à l’utilisateur de contrôler tous les ordinateurs et systèmes d’armes du monde. Il a été divisé en deux pour empêcher que cela ne se produise, Jakob Torretto (John Cena), Otto (Thue Ersted Rasmussen) et Cipher (Charlize Theron) ayant une moitié et la famille Fast trouvant la seconde moitié avec l’aide de M. Nobody. Bien sûr, les méchants prennent possession des deux morceaux, c’est pourquoi nous avons un film ! Je me demande ce que Lin avait en tête pour l’histoire sans l’appareil Aries.