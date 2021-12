Justin Long confirme qu’il est en couple

Plus récemment, il a travaillé sur l’émission télévisée F Is for Family, jouant dans le film Lady of the Manor et discutant avec des stars dont Philippe Philippe, Stanley Tucci et Cecily Strong pour son podcast.

Plus tôt cette année, Justin a été vu en train de tourner un film en Arkansas avec Kate Bosworth, et à en juger par leurs messages sur les réseaux sociaux, les co-stars se sont bien amusées sur le plateau.

« Il y a des expériences cinématographiques lorsque vous en apprenez beaucoup sur une autre personne », a écrit Kate sur Instagram en mai. « Eh bien, nous venons de terminer l’un de ces tournages – toute la nuit, en travaillant 6 jours par semaine. L’épuisement et la folie étaient hors de la grille. »

Elle a dit à Justin qu’il était « un être vraiment spectaculaire / amusant / drôle / gentil / rare / réfléchi / totalement. F-kn. Rad. »

Kate, 38 ans, a poursuivi: « MERCI de nous avoir soulevés … vous l’avez gardé léger et plein de rires tous les jours, même dans les moments les plus difficiles. Vous gnome combien je vous aime. »

Justin s’est avéré être tout à fait le plaisantin en réponse. « Cela n’est rien en comparaison de mon hommage Instagram à [you] où je t’ai tagué sur les organes génitaux de la vache en train de faire pipi, « il a écrit, taquinant plus tard, » C’est TOUT ce que tu as écrit sur moi ??? Eh bien… j’admire votre retenue. »

Il a également dit à Kate : « Je plaisante parce que c’est embarrassant et trop… Je vais dire des choses encore plus gentilles sur toi en public parce que les gens devraient savoir à quel point tu es une perle rare – toutes les choses que tu as dites sur moi, mais un un peu (ou beaucoup) plus. C’était une vraie joie d’être dans votre éclat. »