Justin Melnick de l’équipe SEAL parle des incroyables expériences de faire des cascades pour le spectacle

Étant donné que SEAL Team est un drame militaire, les cascades font partie de chaque épisode et pratiquement de chaque scène. Il y a beaucoup de formation à faire, et souvent, il y a des cascadeurs sur le plateau pour faire une partie du travail afin que les vrais acteurs ne se blessent pas. Bien qu’il y ait des moments où un acteur effectuera ses propres cascades, c’est rare. Pourtant, d’après le message, il semble que Justin Melnick (et Dita) puissent faire leurs propres cascades, même s’il s’agit simplement de grimper ou de sauter d’un hélicoptère. Hé, c’est plus que ce que beaucoup de gens peuvent faire !