Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour Solar Opposites Season 2. Lisez à vos risques et périls!

Solar Opposites La saison 2 est sortie, et avec son arrivée est venue une autre annonce passionnante pour les fans de la série. La finale de la saison 2 a révélé un spécial de Noël en préparation et, apparemment, il contient un moment si hilarant que le co-créateur Justin Roiland l’a comparé à l’une des plus grandes œuvres sur Rick et Morty.