Justin Rose tire 65 pour prendre la tête du premier tour ⋆ .

AUGUSTA, Géorgie – Il n’y avait aucune raison de penser que Justin Rose mènerait le Masters de quatre coups, tirant un 7-moins de 65 ans au premier tour de jeudi à Augusta National.

Rose lui-même n’aurait pas pensé que c’était réaliste.

«Je ne savais pas où mon jeu allait entrer cette semaine, a dit Rose.

Pourquoi le ferait-il? Rose n’a pas joué un tournoi complet depuis le WGC-Workday fin février. Il s’est retiré de l’Arnold Palmer Invitational après deux tours la semaine suivante avec un mal de dos et n’a pas joué depuis.

En fait, depuis le dernier Masters, en novembre, Rose n’avait disputé que trois événements du PGA Tour avant cette semaine, un cut raté au RSM, un match nul pour la 54e au WGC-Workday et le retrait à l’Arnold Palmer.

Il a retrouvé son entraîneur de swing, Sean Foley, avec qui il s’était séparé l’année dernière.

Ce sont beaucoup de pièces mobiles pour un joueur qui – un jour où le terrain a eu du mal, tirant un composite de 220 sur, contre un composite de 54 sous au premier tour de novembre – a joué les 10 derniers trous de sa ronde jeudi en 9- sous.

«J’ai joué ce parcours de nombreuses fois, mes 15e Masters, et mon meilleur à ce jour est de 67, a déclaré Rose. «J’avais l’impression que les conditions d’aujourd’hui n’étaient pas le jour pour aller les frapper et avoir votre record personnel là-bas. C’était assez venteux et les greens sont incroyablement fermes et rapides. Je n’avais pas l’impression qu’aujourd’hui était le jour d’un 65, si je suis honnête. »

Justin Rose, discutant avec son cadet David Clark au 18e trou, a tiré un 65 au premier tour au Masters.

Rose a dit que Foley lui avait dit d’entrer cette semaine: «Je ne sais pas si tu es proche, je sais juste que tu vas mieux. »

Ces mots se sont avérés prémonitoires.

Rose avait 2 fois plus de sept trous et, de son propre aveu, ne se sentait pas à l’aise.

Ensuite, il a parcouru le huitième trou par 5 pour revenir au niveau normal et est allé sur cette déchirure électrique qui lui a laissé quatre coups d’avance sur Hideki Matsuyama et Brian Harman.

Patrick Reed, Will Zalatoris, Webb Simpson et Christian Bezuidenhuit sont un autre tir en arrière, chacun tirant 2-sous 70.

« Je savais en quelque sorte que le 2-over à 7 n’est pas la fin du monde, mais je savais aussi que vous alliez dans la mauvaise direction », a déclaré Rose. «Vous ne pouvez pas gagner le tournoi de golf aujourd’hui. Même avec un 65, vous ne pouvez pas le gagner aujourd’hui. Vous ne pouvez probablement le perdre qu’aujourd’hui.

«Je n’ai pas appuyé sur le bouton de panique, mais j’ai réinitialisé juste avant cela et j’ai pensé que si je pouvais me remettre à égalité, vous savez, ce serait une bonne journée de travail. Alors évidemment l’aigle, boum, tout de suite là-dedans. Ensuite, j’ai juste fait une excellente course et j’essayais juste de rester en dehors de mon chemin et d’essayer de l’amener au club-house et de continuer à faire ce que je faisais. »

Il a admis qu’il était «très impatient que l’arme se déclenche» jeudi.

Il n’a montré aucun nerf en tirant 30 sur les neuf derniers, cependant.

Maintenant quoi? Il est traditionnellement difficile dans le golf de rassembler des rondes basses consécutives.

«Ce sera le truc le reste de la semaine», a déclaré Rose. «Avec un peu de chance, vous pouvez simplement fuir un peu l’instinct. J’ai participé à ces grands tournois [majors] plusieurs fois, et j’en ai un à mon nom [the 2013 U.S. open], mais nous cherchons plus.

«Je dois garder les attentes relativement faibles, même dans cette situation, ce n’est pas une mauvaise chose pour moi pour le reste de la semaine et garder un coup à la fois, continuer à m’engager sur ce terrain de golf. Vous ne pouvez jamais prendre de l’avance sur vous-même. Nous l’avons vu plusieurs fois ici. Tout est question d’engagement et je pense qu’il s’agit d’en profiter. »

La preuve que Rose jouait sur un terrain de golf différent du reste du peloton était le fait qu’un si grand nombre des plus grandes stars du jeu se débattaient dans des conditions difficiles, avec les greens rapides et les vents se levant.

Le champion en titre Dustin Johnson, qui a gagné en novembre en tirant un record de 20 sous la normale, a tiré 74. Rory McIlroy, essayant de terminer la carrière du Grand Chelem avec une victoire de Masters, a tiré 76 et a frappé son père à la jambe avec un tir d’approche errant . Bryson DeChambeau, avec toute sa puissance de feu et sa longueur, a également tiré 76 et n’avait qu’un seul birdie sur sa carte.

Donc, c’était difficile pour à peu près tout le monde sauf Rose, qui cherche sa première veste verte. Rose a terminé une deuxième décevante devant Sergio Garcia en 2017, l’une des deux finalistes qu’il a à Augusta.

«Je n’ai pas encore mis mon bras dans la veste», a déclaré Rose. «Mais je me suis suffisamment rapproché pour savoir à quoi ça ressemble. »