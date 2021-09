Justin Simien et Jaclyn Moore sur Dear White People Saison 4 et Dire au revoir à la série ⋆ .

[Editor’s note: The following contains spoilers for the final season of Dear White People.]

Du créateur Justin Simien, Chers Blancs Vol. 4 est le dernier chapitre de la vie des étudiants de Winchester qui a attiré notre attention, accru notre fascination et nous a mis au défi avec des conversations stimulantes tout au long de la série originale de Netflix. Dans le contexte d’une année de terminale ainsi que d’un avenir post-pandémique, les personnages réfléchissent à leur vie d’une manière musicale très inspirée des années 90 qui emmène les téléspectateurs dans un voyage émotionnel satisfaisant, doux-amer et inspirant.

Au cours de cette interview avec Collider, que vous pouvez à la fois regarder et lire, les co-showrunners Simien et Jaclyn Moore a parlé de l’évolution des idées pour la dernière saison, de leurs numéros musicaux préférés, de leur réinvention emblématique de la chanson de *NSYNC “Bye Bye Bye” et de tout laisser sur le sol. Simien a également expliqué comment l’abandon de la liste de rêves des choses qu’il voulait faire l’a conduit à ses projets à venir, le Star Wars : Lando séries télévisées et un Maison hantée film inspiré par le manège de Disneyland, tandis que Moore a parlé d’avoir un coup de main pour ramener Queer en tant que folk.

Collider: Je suis heureux de dire que j’ai absolument adoré la dernière saison de Dear White People et que j’étais dans un désordre absolu à la fin de la scène finale du dernier épisode. Justin, tu savais que ce serait la dernière saison, mais quand as-tu su que c’était l’histoire de la fin de ces personnages ? Avez-vous toujours dit : « Si nous arrivons à la saison 4, nous allons faire une comédie musicale et nous irons dans le futur ? Quand est-ce arrivé?

JUSTIN SIMIEN : Eh bien, non. Nous n’avons jamais vraiment réussi à tout planifier. C’est comme ça que ça marche avec une émission Netflix. Vous l’éteignez, puis vous découvrez si vous revenez, donc il n’y a jamais eu l’occasion de faire un plan directeur. Donc, quand nous avons découvert que ce serait la dernière saison, pour moi, c’était la première pensée. C’était comme, “Eh bien, cette chose que nous avons toujours voulu faire dans un épisode, qui ressemble à la version de pointe de Dear White People. C’est une hyper réalité. Nous avons ces problèmes vraiment réels, mais nous trouvons un moyen qui est divertissant, excitant et différent. C’est ce que fait une comédie musicale. Nous devrions juste faire toute la saison musicale. C’est vraiment tout ce que je savais, à ce moment-là.

Et puis, l’autre partie de moi, la partie nerd de moi, a pensé à la façon dont ma finale préférée de tous les temps est la finale de la série de Star Trek: The Next Generation. C’était en fait l’une des premières choses que nous avons jouées pour la salle des écrivains. Et dans cette finale de la saison, nous rencontrons les personnages du futur, du présent et du passé. La raison pour laquelle c’était si puissant était que, pour une émission vraiment épisodique et qu’ils n’avaient pas non plus la capacité de tout planifier en même temps, pour leur dernier épisode et pour notre dernière saison, cela vous donne une idée de l’ensemble chose, jusqu’à ce point, mais cela l’emmène aussi dans un nouvel endroit et laisse tout sur le sol, ce qui est ce qu’une comédie musicale est censée faire. Donc, ce sont les idées avec lesquelles je suis venu, plus beaucoup de traumatismes émotionnels, comme d’habitude. Nous avons nié les idées avec le traumatisme émotionnel que Justin ressentait et avons proposé cette saison. C’est ce que la recette a été chaque saison, et cette saison n’était pas différente de cette façon.

Image via Netflix

CONNEXES: ‘Dear White People’ Vol. 4 La bande-annonce révèle pourquoi cette saison sera musicale

Ils étaient tous tout simplement incroyables, mais chacun de vous a-t-il des numéros de performance musicale préférés ?

JACLYN MOORE : Je suis tellement contente que ça se soit connecté. Pour moi, mon numéro musical préféré, je dirais bien sûr mais il y en a tellement de bons, mais j’ai vraiment un faible pour Marque [Richardson]”Virtual Insanity” dans l’épisode 5. Je pense aussi que c’est l’un des plus beaux clichés, Justin.

SIMIEN : Oh, c’est vrai, j’ai fait ça.

MOORE : C’est le plus beau cliché et le plus joliment monté. J’aime tellement tout dans ce numéro. Je viens de faire entraîner Marque avec la petite-fille des frères Gregory pendant six mois pour apprendre à taper suffisamment bien pour le faire, ce qui est incroyable. Donc, oui, je dirais que c’est probablement mon préféré, mais avec tellement de deuxièmes places.

SIMIEN : Oui, c’est dur. Il y a beaucoup d’enfants sur celui-ci que j’aime beaucoup. “Bye Bye Bye” était tellement rafraîchissant. Sam Bailey, qui a à la fois écrit et réalisé cet épisode, avait cette obsession de la chanson qui était tellement drôle et spécifique à elle. Je vais être honnête avec vous, cela n’avait même pas tout à fait de sens pour moi au début. Tant de grandes choses dans la série ont commencé par le fait que je me suis dit : « Vous tous, je ne sais pas. » Et puis, je m’étais rendu à mon bureau et je m’étais assis pendant un moment et je me disais : « Oh, mon Dieu, nous devons le faire. » Donc, Sam a vraiment pu voir cela tout au long. Cette chanson commence comme un symbole de la façon dont Sam White est devenue franchement blanche avec son petit ami blanc, mais ensuite l’utiliser comme chanson de rupture était tout simplement génial. Et la façon dont elle l’a filmé était excitante. Nous n’avons pas seulement choisi des chansons que nous aimions, mais nous avons également choisi des types de numéros musicaux que nous aimions. Et elle a vraiment adopté cette musique d’opéra rock surréaliste comme style de dialogue, d’une manière si inattendue et amusante.

MOORE: Je veux juste crier pour cela, et pour tous, Chris Bowers et son équipe. Les orchestrations sur ces chansons, en particulier les chansons de réinvention, comme « Bye Bye Bye », sont incroyables. La première fois que nous avons entendu ce Rent/Pearl Jam sonner « Bye Bye Bye », je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est ? Je l’aime!”

Image via Netflix

Justin, tu vas vers de très grandes propriétés. Aviez-vous une liste de projets de rêve qui incluaient de travailler dans l’univers de Star Wars et de raconter une histoire inspirée d’un manège du parc à thème Disneyland ? Comment cela peut-il arriver? Qu’est-ce que ça fait d’être toi en ce moment ?

SIMIEN : Je vais être honnête, chaque jour est une joie. Je rigole. Ce qui est drôle, c’est qu’à un moment donné, j’ai appris à lâcher ma liste. Si je m’en tenais à ma liste, il y a beaucoup de choses que je n’aurais pas pu faire, y compris les deux choses que vous avez mentionnées, qui ont toutes deux été une surprise. Ils étaient l’une des nombreuses choses pour lesquelles je travaillais comme un enfer. N’importe qui dans cette industrie vous dira qu’il faut vraiment essayer de faire 45 tartes pour en faire une. C’était juste beaucoup de travail, et ce sont les choses qui se produisent par rapport aux choses qui se sont complètement effondrées ou sont toujours en cours. Mais je dois dire que c’est vraiment excitant. C’est aussi vraiment bien que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent soit exactement ce que je devais faire, pour être prêt pour ce genre de choses. C’est dur tout de même. Les défis sont vraiment les mêmes, ils s’appliquent simplement à différentes échelles et avec différents problèmes à résoudre. Alors, ça fait du bien. Je me sens vraiment à l’aise. Je mentirais si je disais que c’était facile ou toujours amusant.

MOORE: Faire une comédie musicale pendant COVID a certainement aidé Justin et moi à nous préparer à différentes échelles de défi.

SIMIEN : Ou la calamité.

Image via Netflix

Jaclyn, j’aime que tu fasses partie du retour de Queer as Folk. C’était une série tellement énorme et les gens sont tellement excités de la revoir. Pourquoi pensez-vous que c’est une histoire importante à revisiter ?

MOORE : Oh, mon Dieu. J’ai tellement d’amour pour la version américaine de Showtime de Queer as Folk, mais je suis un inconditionnel de la version britannique avec Russell T. Davies, Aidan Gillen et Charlie Hunnam. Ce spectacle était tellement punk rock et agression queer, de cette façon, c’est vraiment rafraîchissant et sans vergogne. Stephen Dunn et moi penchons définitivement plus vers ce ton. Pour être honnête, chaque version de la série, à ce stade, est très blanche et très cis gay, et notre version ne l’est pas. Il se déroule à la Nouvelle-Orléans. L’un des protagonistes est une femme trans. Il y a beaucoup de gens de couleur. Je pense que nous avons une personne blanche dans le casting principal, et c’est Ryan O’Connell, qui est handicapé, et aussi beau, talentueux et drôle. Et nous avons Fin Argus. Nous avons quelques blancs. C’est vraiment merveilleux de pouvoir raconter des histoires queer.

Honnêtement, je veux vraiment faire pour les histoires queer, ce que nous avons fait sur Dear White People pour les histoires noires et les histoires queer, qui n’est pas de créer une émission qui porte tout le fardeau de la représentation, mais plutôt de créer une histoire qui parle de les personnes queer, dans tout leur désordre. De la même manière que Coco n’est pas toutes les femmes noires, Sam n’est pas toutes les femmes noires et Joelle n’est pas toutes les femmes noires, à la place, nous racontons des histoires sur trois, quatre ou cinq types différents de femmes noires. J’ai l’impression que, d’une manière étrange, jouer ce désordre finit par rendre le spectacle plus représentatif. Pour être honnête, si une émission est juste faite par un mec blanc cis, cela finit par être une version très plate de « C’est une personne noire acceptable qui ne me fera pas annuler. Personne ne sera en colère contre moi pour celui-ci. C’est plus amusant de raconter des histoires à propos de nous, quand nous allons en profondeur et que nous sommes désordonnés.

Image via Netflix

Eh bien, j’adore cette série, j’aime cette dernière saison, j’aime tout ce que vous avez réussi à faire avec la série, et le fait que vous m’ayez fait aimer “Bye Bye Bye”. Justin, je suis tellement ravi que tu fasses mon tour préféré à Disneyland. Merci beaucoup à vous deux de m’avoir parlé.

MOORE : Merci beaucoup.

SIMIEN : Merci. J’espère qu’on en reparlera bientôt.

Chers Blancs Vol. 4 est disponible en streaming sur Netflix.

Justin Simien sur le remaniement de « Bad Hair » après Sundance et la dernière saison de « Dear White People »

Il discute également de la possibilité d’un spin-off de « Dear White People » et de ce que pourrait être son prochain projet.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Radis Christina

(4974 articles publiés)



Christina Radish est journaliste principale chez Collider. Ayant travaillé chez Collider pendant plus d’une décennie (depuis 2009), elle se concentre principalement sur les interviews cinématographiques et télévisées avec des talents à la fois devant et derrière la caméra. Elle est une fanatique des parcs à thème, ce qui a conduit à couvrir diverses ouvertures de land and ride, et une grande fan de musique, pour laquelle elle juge la vie avant Pearl Jam et après. Elle est également membre de la Critics Choice Association et de la Television Critics Association.

Suite

De Christina Radis