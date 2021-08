Justin Spitzer renouvelle l’accord global avec Universal Television – Report Door ⋆ .

EXCLUSIF: Le créateur de Superstore et d’American Auto, Justin Spitzer, a signé un nouveau contrat global de quatre ans avec le studio derrière la série humoristique NBC, Universal Television, une division d’Universal Studio Group.

En vertu du pacte, Spitzer continuera en tant que producteur exécutif / showrunner sur American Auto tout en développant de nouveaux projets sur diverses plateformes via sa Spitzer Holding Company.

“Universal est ma maison depuis 2004, et je suis tellement heureux qu’ils me laissent rester un peu plus longtemps”, a déclaré Spitzer, reconnaissant la présidente d’Universal Studio Group Pearlena Igbokwe, la présidente d’UTV Erin Underhill et le chef de la comédie du studio Jim Donnelly. . « Pearlena, Erin, Jim et le reste de l’équipe d’UTV sont des collaborateurs idéaux : respectueux de la vision de l’écrivain, encourageant le risque et toujours disponibles pour aider à résoudre les problèmes en cours de route. J’ai hâte de développer plus de spectacles avec eux dans les années à venir.

Lors de son premier grand travail d’écriture, Spitzer a rejoint The Office d’Universal Television au début de la saison 3 en tant que rédacteur en chef exécutif et est resté dans la série humoristique NBC primée aux Emmy Awards tout au long de sa neuvième et dernière saison, devenant co-producteur exécutif. Spitzer a également été co-producteur exécutif de la série comique Fox d’Uni TV Mulaney

avant de créer le Superstore du studio.

Spitzer a été producteur exécutif de la comédie sur le lieu de travail, qui a duré six saisons, devenant l’une des comédies NBC les plus réussies et les plus saluées par la critique de la dernière décennie. Pendant les quatre premières saisons, il a également été showrunner de la série, avec America Ferrera et Ben Feldman.

Greg Gayne/NBC

Actuellement, Spitzer est le créateur et producteur exécutif de la prochaine série comique de NBC, American Auto. Située au siège d’une grande entreprise automobile américaine à Detroit, la série, mettant en vedette Ana Gasteyer et Jon Barinholtz, suit un groupe de cadres en difficulté essayant de redécouvrir l’identité de l’entreprise au milieu d’une industrie en évolution rapide.

“Justin a un esprit comique indéniable, et nous avons la chance de bénéficier de son talent, de sa vision et de son style de collaboration”, a déclaré Underhill d’UTV. «De ses débuts dans The Office à la création de Superstore et de la prochaine American Auto, Justin démontre sa capacité à marier humour éclatant et émotion réelle. Nous sommes reconnaissants de poursuivre notre partenariat et impatients de voir le monde créatif et les personnages que Justin va concocter ensuite. »

Spitzer est remplacé par UTA et Morris Yorn Levine Krintzman Rubenstein Kohner & Gellman.