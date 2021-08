Justin Sun achète Tpunk 3442 pour 10,5 millions de dollars de TRX

Justin Sun, PDG de Tron (TRX/USD), a acheté le deuxième CryptoPunk le plus cher, TPUNK 3442, pour l’équivalent de 10,5 millions de dollars de TRX (120 millions de TRX). Il est connu pour ses dépenses scandaleuses en jetons non fongibles (NFT), mais il n’a jamais rien fait à une échelle sans précédent auparavant. Le CryptoPunk en question est un avatar numérique pixelisé qui attire les riches depuis un certain temps.

Il a tweeté,

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. «Je viens d’acheter Tpunk # 3442 pour 120 millions de #TRX équivalent à 10,5 millions de dollars et je l’ai fait don à @apenftorg en tant que collection. Je suis excité pour mon nouvel avatar punk et la force de la communauté #TRON #NFT ! «

Un PDG visionnaire

Le 22 août, Sun a dépensé environ 611 000 $ pour le pet rock NFT Ethereum (ETH / USD). Les avatars pixelisés connus sous le nom de CryptoPunks, qui étaient à l’origine disponibles gratuitement, remontent à 2017, lorsqu’ils ont été créés par Matt Hall et John Watkinson à titre expérimental. Maintenant, ils les vendent aux enchères aux riches pour des montants à six chiffres. Les CryptoPunks sont parmi les NFT les plus connus. Ils sont stockés sur la blockchain Ethereum.

Enregistrement d’œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur blockchain

La mission de l’APENFT est d’enregistrer des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain, en comblant le fossé entre la blockchain et les meilleurs artistes et en soutenant la croissance des artistes natifs de la crypto NFT. En convertissant les œuvres d’art et les artistes en NFT, la plate-forme transforme l’art élitiste et exclusif en art public et démocratique et met à jour la façon dont il est hébergé.

Toutes sortes de réactions

Les détenteurs de jetons et les membres de la communauté crypto sur Twitter ont réagi de toutes sortes, allant d’un grand soutien à Sun à de vives critiques. Un utilisateur a écrit : “Certaines personnes paient beaucoup d’argent pour un avatar, tandis que d’autres luttent pour survivre dans ce monde.” D’autres ont souligné que c’était pour une bonne cause puisque vous donnez l’intégralité de l’achat à APENFT en tant que collection. D’autres ont souligné le pragmatisme derrière l’acte, un moyen d’attirer l’attention sur la communauté Tron.

En termes de prix, le CryptoPunk TPUNK 3442 se classe deuxième après le CryptoPunk 7523, qui s’est vendu pour environ 11,8 millions de dollars.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent