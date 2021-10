Publicité





Alors que le secteur DeFi continue de prospérer, les passionnés de l’espace des actifs numériques poursuivent vigoureusement les projets NFT car ils semblent susciter un intérêt croissant du public, sans exclure des personnalités éminentes.

Digital Zones a rejoint la file d’attente des projets NFT émergents qui suscitent actuellement l’intérêt des praticiens de la cryptographie du secteur. Le projet, entièrement surnommé Digital Zones of Immaterial Pictorial Sensibility, est une édition limitée NFT publiée par l’artiste Mitchell F. Chan.

Un récent tweet du fondateur de TRON, Justin Sun, révèle que le vétéran de la crypto vient d’acquérir trois éditions Digital Zones pour environ 2 millions de dollars.

Le tweet lit;

« Je viens de dépenser 569 ETH (2 millions de dollars US) sur trois éditions Digital Zones 83 892 de @mitchellfchan et je l’ai fait don à @apenftorg en tant que collection. »

Justin Sun est l’un des experts en crypto qui a reconnu la valeur des NFT. Avant l’acquisition massive, des rapports ont révélé que le vétéran de la cryptographie avait effectué plusieurs achats de ce type. Justin Sun avait déjà acheté des œuvres d’art NFT d’artistes de renommée mondiale tels que Picasso et Andy Warhol.

De plus, il a acheté des œuvres d’art NFT d’artistes crypto tels que Beeple et Pak auprès de plates-formes d’enchères NFT conventionnelles et émergentes, notamment Sotheby’s, Christie’s et Nifty Gateway. Tous les achats NFT précédents de Sun valent environ 300 millions de yens.

Le rapport a en outre révélé que le fondateur de TRON avait fait don des NFT acquis à la Fondation APENFT.

APENFT est un projet qui enregistre des œuvres d’art de classe mondiale en tant que NFT sur la blockchain. Le projet est soutenu par la technologie sous-jacente des blockchains de premier ordre Ethereum et TRON avec le soutien du plus grand système de stockage distribué au monde BitTorrent.

Selon le rapport, les NFT des zones numériques achetées par le fondateur de TRON sont l’édition 92 de la série 7, ainsi que les éditions 83 et 84 de la série 6.

