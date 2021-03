Justin Sun de Tron dévoile le fonds NFT axé sur l’acquisition d’œuvres d’art

30 mars 2021 06:56 & nbspUTC

Dans la foulée d’une récente enchère gagnante pour le NFT «Ocean Front» de Beeple, Justin Sunis crée Associate in Nursingother sur le marché des NFT suite à son appel à amorcer un fonds d’investissement qui recueille des œuvres d’art de haut niveau.

Ne financez qu’une seule Leg of Sun’s Ambitions dans le cadre du programme NFT

Les efforts continus pour numériser l’art et les objets de collection ont à nouveau mis l’accent sur le secteur de la blockchain, alors que les résultats vertigineux des enchères NFT attirent des artistes et des artistes de haut niveau aux côtés d’initiés commerciaux compétitifs pour des parts de marché au sein de la maison en constante expansion.

Fidèle à sa vogue bruyante et à son ambition de réussir dans chaque coin de la sphère cryptographique, Justin Sun de Tron a découvert son intense concentration sur la maison NFT suite à une récente participation aux enchères et à la liste des objets de collection numériques de Lindsay Lohan sur la blockchain de Tron.

Le nouveau NFT Fund lancé par Sun est le principal investissement de fonds au sein de la société NFT, avec pour mandat d’acquérir strictement des œuvres de noms de premier plan d’une valeur minimale de 1 million de dollars et d’une valeur médiane de 10 millions de dollars. cela est souvent conçu pour confirmer que le fonds investit dans des artistes avec longévité et charme, étant donné l’apparence exagérée d’œuvres de mauvaise qualité tentant de maximiser la manie des enchères.

Dans sa vogue historiquement vantante, Sun note,

«Nous deviendrons l’activité la plus simple du Fonds Ark au sein de l’activité NFT. simplement NFT peut créer un pont entre la blockchain et les principaux artistes du monde, en soutenant l’expansion des artistes NFT natifs dans le monde de la crypto.

Les ambitions de Justin Sun de NFTiser des œuvres d’art alternatives mises aux enchères

Cette dernière initiative est une autre pièce de sa stratégie à plusieurs volets visant à attirer la communauté artistique vers la blockchain et, plus spécifiquement, Tron. Le simplement NFT Fund travaillera également main dans la main avec les artistes en invitant des créateurs de haut niveau à consulter. Outre ces consultants, le fonds va recruter des spécialistes de l’art

