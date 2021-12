Justin Soleil

Justin Sun quitte la direction de Tron (TRX) pour devenir un diplomate de la Grenade

AnTy17 décembre 2021

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a annoncé sa sortie du projet pour se concentrer sur la légitimation de la cryptographie dans les pays d’Amérique latine, à commencer par la Grenade, où il sera l’ambassadeur du gouvernement auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

« Je ne prends pas ma retraite de TRON, mais je me retire plutôt d’une implication active pour servir de leader et de supporter maintenant que le réseau TRON a été vraiment décentralisé », a déclaré Sun sur Twitter.

Sun a en outre déclaré qu’il continuerait de s’engager avec la communauté TRON et de continuer à faire pression pour son avancement.

Fondée en 2017, Tron (TRX) est actuellement une crypto-monnaie à capitalisation boursière de 8,2 milliards de dollars qui se négocie à 0,080 $, en baisse de 65% par rapport à son sommet historique de 0,23 $ atteint il y a environ quatre ans.

🎉🎉🎉Félicitations @HEJustinSun pour sa nomination en tant qu’ambassadeur, représentant permanent de la Grenade auprès de l’Organisation mondiale du commerce. @OMC #OMC Le ministre des Affaires étrangères Oliver Joseph avec SEM Justin Sun👇👇👇 pic.twitter.com/q3mdUULqa3 – GrenadeWTO🇬🇩 (@GrenadaWTO) 17 décembre 2021

Sun entame maintenant une nouvelle carrière en tant que diplomate pour la nation caribéenne de Grenade, où il réside depuis 2019.

Sur son compte Twitter séparé portant la salutation « Son Excellence », Sun a écrit qu’il avait accepté l’invitation du gouvernement grenadin à servir de représentant permanent du pays auprès de l’Organisation mondiale du commerce à Genève.

« Je travaillerai à pleine capacité pour représenter les intérêts nationaux de la Grenade auprès de l’OMC », a ajouté Sun.

L’année dernière, Sun a remporté un dîner avec l’investisseur milliardaire Warren Buffett et cette année, il a surenchéri au tout dernier moment lors d’une vente aux enchères pour Beeple’s NFT qui a été vendu pour 69 millions de dollars.

Dans une interview avec Bloomberg, Sun a déclaré que l’industrie de la crypto-monnaie de 2,3 billions de dollars a atteint un stade maintenant que « nous avons vraiment besoin d’États souverains, de régulateurs et d’organisations internationales pour reconnaître le potentiel et les avantages de la technologie blockchain ».

En tant que tel, il concentrera désormais ses efforts pour aider les pays en développement et les États développés à reconnaître l’importance de la technologie blockchain et de la crypto-monnaie.

« Je vais également essayer de promouvoir le développement de nouvelles technologies à la Grenade », a déclaré Sun.

